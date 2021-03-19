三接工程與藻礁公投延燒，意外掀起核四議題的討論。對於蔡英文總統說，「民進黨一直主張停建核四，國民黨卻一直重啟核四」，國民黨文傳會副主委鄭照新表示，蔡英文在2011年受訪曾公開表示支持續建核四，痛批「蔡總統再次打臉蔡主席」，難道在野時期的民進黨也是被迫支持續建嗎？

2011年蔡英文被問到核四後續處理時，蔡指出，若從契約上來看，斷然停建要付出的違約金與後續處理成本，同時在社會還沒有足夠共識的情況下，斷然停建也會造成許多社會成本，因此提出「核四續建、不運轉」，才能在2025年底前真正實現非核家園的理想目標。

鄭照新痛批，最近民進黨不斷拿核四議題，左打在野黨、右打民間環團，蔡英文總統宣稱民進黨一直主張停建核四，但其實翻出蔡英文在2011年時受訪的影片，就可以發現當時擔任民進黨主席的蔡英文，就公開表示支持續建核四，蔡總統再次打臉蔡主席，難道在野時期的民進黨也是被迫支持續建嗎？與其一直把問題拋給國民黨，還不如請蔡總統向全民說清楚講明白？

鄭照新說，前總統馬英九任內封存核四，就是為了保留能源選項，讓全民能夠自己決定是否重啟，而核四是否重啟的公投案已經成案，今年8月28日公投日，就將由全民決定到底核四該不該重啟。國民黨一貫的立場就是尊重民意，也呼籲民進黨能夠尊重公投結果，不需要在此時此刻亂吐政治口水。

國民黨發言人何志勇驚呼，針對民進黨這幾天一連串的「考古」究責，實在是愈扯愈遠，而且快變成「時空膠囊」，他說，國內環保團體訴諸公投搶救「大潭藻礁」，回響熱烈，民進黨政府此刻卻不敢面對民意，反而想去扯核四來轉移話題，以為能因此全身而退，實在是太小看民主制度和台灣人了。

何志勇請民進黨切記，搶救藻礁的本質是環保議題，不是能源議題；正視、解決迫在眉睫的環保議題才是正道，至於想旁門走道歪樓扯核電歷史，那不是一個負責任執政黨的態度。

(中時 )