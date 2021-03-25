時值日本311大地震10周年之際，諸多日本人撰寫並發表感謝台灣捐款的文章，卻是感謝民進黨政府與總統蔡英文，隻字未提當年協助賑災的前總統馬英九。旅台資深日本媒體人本田善彥投書「奔騰思潮」網站提到，一般日人對馬不熟悉，比較無感，再加上親台圈日人情感敵視馬，如此脈絡下，日方忽略馬，甚至刻意忽視，也不奇怪。

本田善彥撰寫〈親台日人眼中的馬英九和台灣〉一文中提到，前陣子311東日本大地震十周年之際，有位台灣友人向他提出疑問，說他看過幾篇日人感謝台灣捐款的文章，從頭到尾謝謝蔡英文和民進黨政府，竟無隻字片語提到當年的總統馬英九，當時可是國民黨執政，馬在第一時間跳出來公開表態支援日本，馬英九和周美青親自打電話呼籲捐款的鏡頭，記憶猶新。該名友人還納悶地問他：「日本朋友感謝錯對象了吧？」另一位親藍媒體人也替馬抱不平地說「日本好像誤解馬英九了」。

本田善彥認為，總而言之，一般日人對馬不熟悉，比較無感，但親台圈的日人情感上敵視馬，在如此脈絡下，日方忽略馬，甚至刻意忽視馬也不奇怪。其實日本親台人士和馬一向都處於格格不入的關係，馬個人可能不善於講出讓日方感到窩心的話，也許沒做到日方認為台方應有的「親日禮數」。

本田善彥提到，儘管如此，除了尖閣諸島（台方稱「釣魚台列嶼」）等牽涉到主權的議題外，馬個人沒有特別排斥過日本，但日方一直質疑馬的「親中」傾向。

本田善彥認為，馬有著親美抗日反共的傳統法統概念與中華民國情懷，很自然地將自己視為正統的中國人，因此刁難他親中不親中本來是毫無意義的。不過親台日人對馬的經歷和言行（參加過保釣運動、明確反對台獨、積極促進兩岸關係等）總感到不安，與馬之間無法建立親密友誼。

本田善彥指出，回顧過去，2007年秋天馬訪日期間，日本右翼跟蹤馬，到處「嗆馬」試圖干擾馬的行程。馬第一次選總統之際，當時日本駐台代表半公開的鼓吹「不可以讓馬當選總統」云云的說法。馬當總統之後，另位駐台代表公開主張所謂「台灣地位未定」，2012年簽訂《日台漁業協定》之際，日本大媒體的部分駐台記者私底下透露「因為不喜歡馬，等政黨輪替後再簽」等言論。這些不友善的點點滴滴，馬和他們周邊的人當然看在眼裡，似乎很難對日本產生好感，在這種情況之下，還期待馬的「親日」，未免有點背離常理。

本田善彥指出，馬任內多次表達對日本的友誼，仍難獲得日方的青睞，由此看得出來，日方與馬之間的不愉快，基本上都不是馬造成的，也不是據於日方的「誤解」，而是日方的傲慢和無知，以及病態般的偏見所製造出來的。一位曾當過駐日代表的資深台灣外交官感嘆地說「在釣魚台問題上，在台北外交部嚷嚷大叫的部分日本媒體，一旦到了中共面前連一聲也不敢吭」。確實據大陸外交圈人士透露，敢對馬發難的這些日方人士，在北京當局的面前又客氣又節制的，這些人為何偏偏對馬，甚至對台灣敢擺出這種態度？這點很值得思考。

本田善彥表示，日方所期待的「親日」是什麼情況？2016年1月蔡英文當選總統之際，日媒齊聲歡迎「親日政權」的誕生。那時正值馬政府快要卸任，在沖之鳥島（台方有不同名稱）發生漁業糾紛，日方高調譴責馬政府，此時日方對蔡的期待最高。當年，日方似乎有「反正反日的馬政府即將下台，親日的蔡政府上台以後一切都好辦」的感受。有趣的是，日台關係有實際升格和變化的，就是台方有隱形籌碼的馬時代，而不是在日本發生什麼事便立刻發推文表態的蔡時代（據我所知，包括菲律賓等在內其他更貧窮的鄰邦發生什麼災難，蔡好像很少發推文表達關心，這種居心和態度或可仔細分析）。

本田善彥指出，也許部分日人太習慣了台方的卑躬屈膝表演。台灣居民因有複雜的歷史因素，對日本的表面情感還不差，不過多半是停留在消費的心態，以及為了抵抗大陸拉攏利用日本或抬高自己用的「商業親日」的投機層次，日方最好牢記這些糖衣般「商業親日」的底子其實很脆弱。台人本位主義很強，他們過度示好當然有其目的，條件和環境變了，瞬間就變臉的。

本田善彥提到，戰後一般日人對台灣興趣一向都不高，這20年來，對台灣感到親近感的，甚至對台灣有一種期待的人增加的背後，實與日本社會情緒的變化有關。20世紀末以來日本經濟持續衰退，剛好此時開始面對大陸的快速崛起，整個日本社會瀰漫著嚴重的失落感和挫折感，喪失自信的日人亟需要外來的肯定。此時，刻意擺出用嘴巴對抗大陸、同時不挑戰日本的台灣，成為日方各階層人士情緒上寄託期望的對象。

本田善彥認為，在這樣的氛圍下，對台事務感興趣的一群日人，卻因為對抗大陸、反對中共的因素，對台灣有著一股不尋常的親近感和認同，他們或許對台灣充滿善意和熱情，但其思維卻是基於台灣順從日本的結構下產生的，因此自然而然地缺乏對外國應有的敬意，加上他們為台灣仗義執言的自負，不自覺地流露對台灣下指導棋的傲慢。

本田善彥總結，對這些人來說，馬不能幫他們反對大陸，因此馬是不可愛的。馬當家時，他們不敢公開反馬，但私底下盡說壞話，加上潛意識裡並不將台灣視為平起平坐的朋友，因此對大陸不敢說的話，對台灣卻敢說出來。魯迅曾說「勇者憤怒抽刃向更強者，怯者憤怒卻抽刃向更弱者」。從這個角度來看，馬英九是照映出部分親台日人鄉愿本質的照妖鏡。

(旺報 )