國民黨立委曾銘宗今（19）日質詢行政院長蘇貞昌時表示，假設「珍愛藻礁」等公投都通過，政府的態度是什麼？蘇貞昌指出，公投法有相關效力規定，無論過或不過，政府都會按照公投法規定辦理。

曾銘宗說，今年8月28日可能會有四項公投案登場，包括「珍愛藻礁」、「反萊豬」、「公投綁大選」及「重啟核四」，到時候假設公投通過，政府的態度是什麼？會不會依法行政？或者屆時只是虛應故事？

蘇貞昌答覆，台灣一步一步進步，已進入民主、多元社會、法治國家，立法院通過的公投法，有相關效力規定，所以公投有過是一個樣，沒過是一個樣，應該怎麼做，政府都照公投法規定辦理。

曾銘宗追問屆時假設公投案通過，政府依法行政沒有問題？對此，蘇貞昌答覆，「對」。國民黨立委賴士葆也質詢蘇貞昌，如果8月28日珍愛藻礁公投通過，中油第三天然氣接收站是停工？還是繼續做？蘇貞昌答覆，「公投內容怎麼樣，一過了，公投法有效力，我們就照公投的內容。」

賴士葆追問，講白話文，是否公投過了，三接就停？蘇貞昌答覆，「它的內容怎樣，我們都受那個效力規範。」

(工商 )