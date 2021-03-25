行政院會今日拍板「勞工職業災害保險及保護法」草案，四人以下微型公司納入強制加保範圍，並增加醫療、傷病、死亡或失能給付，投保薪資上限由4.58萬元提高為7.28萬元，下限則比照基本工資目前為2.4萬元，勞動部估計總受惠人數高達1.087萬人。

「勞工職業災害保險及保護法」草案是整合現行勞工保險條例，及職業災害勞工保護法，擴大納保範圍，提升各項給付水準，並加強職業災害預防及職業災害勞工的重建，建構完善保障制度。

目前職災保險附屬在勞保之下，僱用五人以上登記有案的事業單位勞工才要強制納保；草案明定受僱於登記有案事業單位勞工，不論該單位僱用人數，均強制加保，即四人以下微型公司的勞工都要強制納保，受惠人數為32萬人。

至於職災保險費部分，確定由雇主全額負擔，不會增加受僱勞工保費負擔。至於保險費率，前三年維持現行費率0.21％，第四年再視實際情況精算。

增加醫療、傷病、死亡或失能給付方面，以傷病給付為例，現行給付第一年為平均月投保薪資的70％，第二年為50％，未來將提高為兩年均為平均月投保薪資70％；而醫療費用也擴大給付範圍，增加健保給付的特殊材料自付差額。

失能年金給付，現行以年資為計算基礎，年資較低者只能請領基本保障金額；未來則依失能程度按月薪比例發給，分為三類，完全失能按平均月投保薪資70％發給、嚴重失能50％、部分失能2 0％。

至於遺屬年金部分，現行以年資為計算基礎，草案則改為以月投保薪資50％發給。

此外，雇主若未替勞工投保，將處罰2到10萬元。對於雇主若未替勞工投保，導致勞工遭遇職災申請給付，將以行政罰向雇主催討。

(工商 )