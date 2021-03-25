帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）應中華民國政府邀請，將於3月28日至4月1日率團來台進行工作訪問，以展現對台帛兩國外交關係的重視，並在實施「台帛旅遊泡泡」後，推廣帛琉豐富的觀光資源。

外交部表示，惠恕仁總統伉儷訪台期間，將會晤總統蔡英文。為表示歡迎，蔡總統、行政院長蘇貞昌及外交部長吳釗燮將分別設宴款待。另外，惠恕仁總統將舉行訪台國際記者會，也將出席由帛琉旅遊管理局（Palau Visitors Authority, PVA）駐台辦事處舉辦的帛琉觀光宣傳活動。

外交部指出，惠恕仁總統希望藉由這次訪台招商引資，為台帛兩國開創更多商務投資機會，振興經濟並尋求更多的醫衛合作。帛琉政府盼能與台灣觀光、醫療、航空界人士深化互動，因此惠恕仁總統將前往南台灣參訪我國船舶製造及水產養殖業。

訪團抵、離我國時，外交部長吳釗燮將代表政府前往接、送機。惠恕仁總統預定於4月1日與「台帛旅遊泡泡」首批赴帛琉的旅客搭乘同一班機返回帛琉，親身檢視「台帛旅遊泡泡」的登機流程。外交部將與帛琉政府共同持續滾動式檢討「台帛旅遊泡泡」的實施情形，適時調整相關規定，以期發揮最大效益，嘉惠兩國政府與人民的福祉。

(中時 )