藍委林思銘及綠委羅美玲今日於立院內政委員會質詢表示，現在內政部打算修法授權，政府可針對海砂屋及耐震力不足的危樓，強制拆除，恐有侵犯人民權利的疑慮。內政部長徐國勇回應，評估的標準會修法明訂。

林思銘指出，行政院近日提出《都更條例》第57條修法草案，主要是針對海砂屋及耐震能力不足而危害公共安全之建物，若無法及時排除危險狀態，危及民眾安全，授權地方政府可準用《建築法》第81條辦理，予以強制拆除。

林思銘詢問，要如何判斷建物朽壞而有危害公共安全？徐國勇回應，有關耐震度的部分，內政部會訂定相關標準。海砂屋的部分，其實現在台北、新北等等，不少地方政府都有自治條例，也很嚴謹，因此會傾向尊重地方政府自行處理。

林思銘說，海砂屋的部分問題不大，但一般建物的耐震度是誰來認定？是地方、中央還是都更實施者，負責找專家學者檢測？營建署長吳欣修回應，檢定都會經過初步詳細評估，政府都有補助，當跟都更結合時，初詳評都會找專家來做。

林思銘表示，建物是否有危害公共疑慮，當然都會找人鑑定，但鑑定報告不見得每個人都會認同，許多民眾會覺得「我住的好好的為什麼忽然要拆？」徐國勇說，會找有公信力的土木技師公會來鑑定。

林思銘指出，有些建物或許可以透過補強方式，不見得要拆除。吳欣修回應，原則上建議報告會區分建議補強或是拆除。林思銘說，條文應該要訂得更明確，否則有些建物還能補強，卻貿然用《建築法》81條就拆除，這對人民的居住權會有很大傷害。

羅美玲說，如果不須經過再次協商即可直接拆除，民眾恐會產生疑慮，認為政府擴權，行政單位應落實政策說明與溝通，避免民眾誤解。

(中時 )