KY股頻爆雷，金管會加強控管！金管會主委黃天牧22日將赴立法院財委會進行「強化上市櫃外國公司(KY公司)之公司治理及監理機制」專題報告，將對KY公司祭出三大強化措施。金管會證期局官員指出，未來對會計師事務所進行抽查時，抽核個案家數會拉高到近一半為KY公司。

KY 股地雷連環爆，掏空的掏空、作假帳的作假帳，短短數月，康友、淘帝，英瑞、凱羿、VHQ等KY股相繼出包，不只曝露出KY股投資風險增加，也突顯出會計師的疏漏。金管會三管齊下，從「強化公司治理職能、加強相關監理機制、加強陸資控管」等措施來強化KY監理。

金管會指出，未來不只加強外部專家（承銷商、會計師）監督職能，也會強化對會計師的監理。在進行會計師事務所檢查時，會提高對KY公司查核個案之抽查比例。金管會表示，目前抽查個案是依照事務所簽證公司進行風險與重要性等分析後，決定抽核個案，因此抽到KY公司的比例不一定，但近期為強化對KY公司監理，抽核個案家數中已提高近一半為KY公司。

另外，在公司治理藍圖3.0及資本市場藍圖中也會發布「審計品質指標(AQIs)」鼓勵事務所提升審計品質，並規劃於三年內建立會計師事務所差異化監理機制及要求會計師事務所公布年度治理報告，以提升我國審計監理效率與事務所透明度。

金管會指出，AQI機制主要是要求事務所公布與審計品質相關之數據（常見指標如檢查缺失、訓練時數、離職率、主管級人員占比、查核時數等），供公司選擇委任會計師的重要參考指標。

金管會也要求KY公司「強化公司治理」，加強董事會及審計委員會職能， 為借重董事及獨立董事職能以提升公司治理，提高KY公司臺籍董事比重， 並請獨立董事確實督導公司內部控制、資金貸與及背書保證之執行 。

另外，配合經濟部2020年12月底修正「中國地區人民來臺投資許可辦法」及發布解釋令說明有關中資具有控制能力情形及中資持股逾30％之計算方式 ，證交所及櫃買中心已配合建立相關控管機制，並修正相關審查書件，加強中資控管措施。

(工商 )