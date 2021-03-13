前民進黨桃園市議員王浩宇。(圖/本報資料照)

前桃園市議員王浩宇日前影射珍愛藻礁公投領銜人潘忠政經手「大潭藻礁保護工程款」約7000萬，引來同黨台北市議員王世堅猛烈砲轟，他甚至還準備提案開除王浩宇的黨籍，而王浩宇12日則回應，將會找時間間親自跟黨中央和王世堅說明他對藻礁的態度。對此，有網友列出5點王浩宇留在民進黨的好處，並指王浩宇留在民進黨是利大於弊，在他完成毀滅民進黨的任務前，不能把他開除。

臉書粉專「逐柯攻城師」12日發文指出，聽到「扶龍王」王世堅要提案開除， 王浩宇黨籍，「我說千萬不可啊！大家都姓王，2千年前說不定還是同祖宗，本是同根生，相煎何太急呢？」

接著，該粉專分析，留著王浩宇在民進黨，有太多好處講不完了，並列出5點王浩留在民進黨的好處：

1.留著他，你遇到綠粉的時候可以笑他「你支持王浩宇喔？」

2.留著他，他會四處開炮轟炸反對民進黨政策的團體，然後又被打臉。

3.留著他，他就像導彈雷達一樣，指到哪裡，佛粉就出征到哪裡。

4.留著他，大家在網路打嘴炮才不會沒有題材。

5.留著他，在網路還能帶給大家歡樂。

「逐柯攻城師」認為，總之留王浩宇在民進黨是Z > B，一定要留好留滿，一個被罷免的議員掛著民進黨四處開戰場，浩宇是上天派來毀滅民進黨的，還沒完成任務怎麼能把他開除呢？「懇請大家一人一讚，支持浩宇留在民進黨」。

網友們也留言回應，「無限期支持王浩宇在民進黨更上一層樓，選立委、選市長、做部長」、「王浩宇的人格、精神、品質、水準，各方面都最能代表民進黨，堪稱民進黨的楷模！支持民進黨重用王浩宇！」、「恰佛對撕，兩個只能留一個！ 你各位押誰？」

#一人一讚救浩宇 聽說扶龍王 #王世堅 要提案開除 #王浩宇 黨籍，我說千萬不可啊！大家都姓王，2千年前說不定還是同祖宗，本是同根生，相煎何太急呢🤔️ 留著王浩宇在 #民進黨... 由逐柯攻城師發佈於 2021年3月12日 星期五

(中時新聞網)