高嘉瑜將泛黃枕頭拿給專家公開鑑價。(取自高嘉瑜臉書)

民進黨立委高嘉瑜之前自曝房間衣物堆積如山、枕頭泛黃的「慘況」照片，就讓網友大吃一驚，紛紛看傻眼，她還特別發文解釋「枕頭的故事」。而今(19日)她則再度PO出枕頭照片，表示將珍藏10年的枕頭拿到節目公開鑑價。畫面曝光後，不少網友都說，「隔著螢幕都聞到味道」、「除了歌聲外的新兵器？」

高嘉瑜19日在臉書透露將珍藏10年的枕頭，首次拿到節目上請專家秦嗣林公開鑑價，且在錄影前，還被警衛伯伯詢問拿什麼寶物到場鑑定，她感到相當不好意思，後來離開錄影現場的時候，還被警衛伯伯詢問鑑定價格，但仍不好意思說出真相。

話鋒一轉，高嘉瑜又開始介紹起這顆泛黃枕頭，強調這是時代的眼淚，因為有她的汗水、淚水、口水，匯聚日月天地精華，還有每天6、7個小時的擁抱。不少網友看見此貼文後，都忍不住留言表示，「太驚悚了吧」、「王世堅說的好像是對的，嘉瑜現在開始在練肖話」、「來亂的喔」、「這味道已經溢出手機螢幕了」、「不覺得秀過頭了嗎？」不過，也有人佩服高嘉瑜的勇氣。

其實高嘉瑜去年為澄清炒房爭議，自毀女神形象，就在臉書PO出房間內衣物堆積如山的照片，因此讓這顆泛黃的枕頭成為討論焦點，她當時強調因為太忙也沒時間整理家裡，枕頭已經用了10幾年，反正套上乾淨的枕頭套也感覺不到裡面怎麼樣，也沒在房間內看過蟑螂，但曾看過壁虎。

(中時新聞網)