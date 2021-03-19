王定宇同居疑雲扯黨籍女立委 何欣純最新回應

民進黨立委王定宇與同黨發言人顏若芳遭爆同居疑雲，他日前接受電台專訪時，除澄清緋聞外，更自爆自己讀大學時也曾和某中部立委一起分租，不滿被影射「同居」的民進黨立委何欣純跳出來轟王定宇不要亂講話。對此，國民黨立委許淑華也看不下去，認為王定宇不要硬拗到底，承認錯誤就好，否則只會讓社會看盡笑話。

王定宇昨（18日）在廣播節目中談到緋聞後對家庭生活的影響，表示這幾天家裡的生活還是一樣，氣氛也沒變壞，事件發生時，對於外界質疑為何沒有第一時間陪同開記者會，王直言，妻子希望能保有隱私權，要他說明清楚即可，「不用拖著老婆在旁邊演出我相信你，我太太也不喜歡這個樣子」。

談到顏若芳，王定宇直言，「她當議員的時候我就認識了」，對他來說，顏就像哥兒們一樣，而且「是一個很熱心，個性大喇喇的女孩子」，王更自爆，讀成大時租了3房2廳的房子，現在某中部女性立委是他學妹，兩人和另一個學弟同住，主要是想降低負擔，三人同住在一個屋簷下，「那才是真的同居。」

對於莫名其妙捲入王定宇同居風波，何欣純表示相當意外且震驚，她認為王定宇應該要對國人、選民以及身邊的人講清楚的事情，為何又會扯到她身上？何欣純痛批，「王定宇到最後說了一百個謊，還是沒有辦法圓那個謊的時候，那才是最糟糕的事情。」

對此，《自由時報》今（19日）報導，許淑華認為，王定宇和顏若芳同居一事，竟扯到和何欣純大學同租的情誼，這兩件事根本無法類比。王定宇不選擇承認錯誤，反而硬拗到底，只會讓其政治誠信蕩然無存，也讓社會看盡笑話。

(中時新聞網)