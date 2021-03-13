蔡英文總統（中）穿著統一獅球衣，走上投手丘參加球員頒獎。（程炳璋攝）

蔡英文總統（中）看球不時詢問球賽內容。（程炳璋攝）

台南地院在棒球場前廣場設攤，宣傳台灣的國民法官將採參審制度。（程炳璋攝）

蔡英文出席職棒開幕戰，場外有陳抗團體揮舞旗幟訴求反萊豬與反台獨。（程炳璋攝）

現場有台獨團體揮旗，警方約制以防與反台獨團體互相挑釁。（程炳璋攝）

中華職棒大聯盟13日開打，在新冠肺炎疫情下，聯盟制定球場防疫規定，進場球迷仍近爆滿，蔡英文總統出席頒獎，在觀眾席上觀球1局，情緒未隨球賽起伏，全程未公開發言離開。

中華職棒去年成為全球第一個開打的職棒比賽，今年仍是北半球率先開打的職棒運動。中華職棒大聯盟會長蔡其昌表示，聯盟制定防疫規則，初期限制觀眾人數為全場的78％，球迷須全程戴口罩並實施實名制，飲食需在周圍民眾戴口罩時進食，完畢後須立刻戴上口罩。

開幕戰由去年冠軍的台南主場球隊統一獅對上去年亞軍兄弟象，全場觀眾仍近滿座。台南地院在現場設置遊戲區，藉與球迷互動，宣傳國民法官法將在2023年上路。

蔡英文穿著統一獅球衣出席頒獎，代表國家元首支持棒球運動，並與在場球員、官員合影，隨即上看台與球迷一同看球，蔡英文看到球員有好的表現，會給予掌聲，大部分時間情緒冷靜，未隨著球賽內容起伏或歡呼。

場內球迷熱情，場外也有陳抗群眾，民主監督聯盟總召集人黃正忠揮舞旗幟，他拿出邀請書，邀請總統還有萊豬立委，20日一起到台北市凱達格蘭大道參加「320萊豬升天宴」，敲響「春鬥」，並表達反台獨立場。

反年改鬥士莫伯強拿著陳情書，高喊自己因為致力反年改，遭到政治迫害已4年多，害他發病憂鬱，內分泌失調，因為來日不多，到場向蔡英文陳情。

反萊豬與反年改人士聚集現場約2、3人，但現場也有台獨團體舉旗，引起警方高度重視，擔心兩方人馬互相挑釁，最後在調解下和平收場。

(中時 )