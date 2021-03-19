「珍愛藻礁公投案」得到全國70萬民眾響應支持連署，可望於今年8月28日交付全民公投。國民黨立法院黨團趁勝追擊，今天在立法院院會提案在「珍愛藻礁公投案」投票前，避免藻礁於公投投票前被開發破壞，第三座液化天然氣接收站工程應立即停工，不過在表決時遭民進黨團封殺。

國民黨團指出，有鑑於蔡英文政府2016年上台後，強力主張『非核家園」，2025年燃氣電的能源配比從原本目標36％提昇至50％，天然氣進口量也擬從2016年的1400萬噸提高至2024年的2400萬噸以上，加上綠能發電比例進度大幅落後，電來源出現重大缺口。

國民黨團進一步指出，蔡政府為達燃氣發電50％占比，無視各界呼籲重視大潭7000年藻礁珍貴性並顧及整體生態的平衡，強行推動第三座液化天然氣接收站興建。然而蔡英文競選總統時曾應許「藻礁永存」,執政之後卻成「藻礁永毀」；在野時強調「台電藏電、台灣不缺電」,執政後卻變成「全台火力全開、三接不能不蓋』在民眾擔心政府只顧電不顧礁,自發推動「珍愛藻礁公投案」短期內得到全國70萬民眾響應支持連署,可望於今年8月28日交付全民公投。

國民黨團表示，為尊重全民的選擇，促使社會有更多討論的空間,將決策權還給全體公民，建請院會作成決議：「在珍愛藻礁公投案投票前，避免藻礁於公投投票前被開發破壞，第三座液化天然氣接收站工程應立即停工；總統蔡英文、行政院長蘇昌公開宣示遵守全民公投結果，並積極準備替代方案。」

不過，因為在場立委對此表示有異議、要求表決，表決結果，贊成者37人，反對55人，棄權0人，國民黨團提案不通過。

(中時 )