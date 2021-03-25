國民黨撤遷來台後轉帳撥用位於北市中正區日產土地，無償取得458筆國有特有房屋基地，被黨產會認定為不當黨產，處分追徵8.6億元，國民黨認為已經用民國36年的美金公債抵銷，提起行政訴訟抗罰。台北高等行政法院認為，公債屬私法債權關係，不能由行政法院審酌，且在國家統一前，該債券沒有抵銷效力，今（25日）判國民黨敗訴，可上訴。

黨產會2017年6月14日處分追徵8億6488萬3550元，國民黨在收到通知後30日期限內仍未繳納，被移送行政執行署台北分署強制執行。國民黨提告主張，同年8月、9月間兩度告知台北分署，將以信託於銀行、現值約385億元的民國36年第2期美金公債抵償，故請求撤銷行政執行程序。

北高行認為，依據民國36年美金公債條例規定，國民是否承買該公債，完全是自己的選擇，與公權力無關，國家對公債持有人所負給付義務，性質上屬於私法債權債務關係，不是行政訴訟能夠調查審認的範圍，既然黨產會對該債權存在與否有所爭執，就得由普通法院審認。

北高行並指，依《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》規定，國家統一前，民國38年以前在大陸發行尚未清償的外幣債券及民國38年黃金短期公債，均不予處理，司法院釋字第475號解釋也已宣示合憲，故難認民國36年的美金公債，具備適於抵銷的狀態，因此不採信國民黨主張，判國民黨敗訴。

(中時 )