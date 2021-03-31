國民黨主席江啟臣在昨（30）日播出的網路節目中，談及擔任黨主席一職的心情，他表示，當初既然決定要選，當選了就是全力以赴；而對於今年7月黨主席改選，競爭對手漸漸浮出檯面，他尊重大家參選的權利。至於國民黨內溝通方式，江表示，會比較理性平衡回應，並笑稱「拍桌的機會太少了」。

2020年，江啟臣當選成為國民黨最年輕的黨主席，也是首位兼任立委的黨主席。江啟臣在30日播出的LINE TODAY節目「今天神回應」中被問到，為何選在國民黨風雨交加的時刻接下黨主席？江表示，「歡喜做，甘願受！」自己決定要選，當選了就是全力以赴，「我沒想那麼多，就是衝」。

主持人阿KEN巧妙問到，面對一些不是很喜歡的前輩，要怎麼相處？江啟臣認為，政治圈跟演藝圈不一樣，自己從政以來的心情就是「問心無愧」，很多事情盡力了，也想辦法溝通了，如果最後還是沒有辦法，可是覺得那是必須做的，還是會堅持去做，否則沒辦法走出自己的路線跟風格。

江啟臣接受LINE TODAY節目「今天神回應」專訪。（圖／摘自LINE TODAY）

對於國民黨未來有沒有特別想要改革或推動的，江啟臣提到年輕人的接受度，以及對議題、立場上的改觀，已經走上改革上的正確方向，就是繼續走下去。

美國《時代》雜誌（TIME）2月公布2021年百大明日之星，江啟臣名列其中。對此江認為，他們（時代雜誌）對國民黨是關心的，也非常注意國民黨的改革跟轉變，因此這樣的殊榮不是他個人的，而是國民黨整體。阿KEN追問，為什麼不是其他人？江則說，可能是因為自己年紀相對比較輕。

曾是海龍蛙兵，多年來怎麼維持身材？江啟臣坦言是因為「忙碌」，除了是民意代表、黨主席外，還有其他很多家裡的事情。江啟臣也在節目中唱起《扛得住》，他說這首歌滿能表達這段時間的心境，也表演薩克斯風、帶阿KEN做操，並為罕病團體台灣雷特氏症發聲。

此外，阿KEN也問到，國民黨內部如何溝通，是否會像立法院如此激烈。江啟臣回應，對於意見比較激烈的，也會比較理性平衡去回應。阿KEN又問，所以不會拍桌子？江笑說，「拍桌的機會太少了」，「不要拍了，直接翻了」。

(中時新聞網)