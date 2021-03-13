3日UBA男生組八強複賽對上世新大學，義守大學中鋒呂威霆掛傷號缺席，第3節一度落後17分，但義大沒放棄，「五小」先追進延長賽，打到OT再靠劉承彥、蘇文儒、白曜誠外線連3轟，全場三分球34投中14，奇蹟般1分逆襲土洋俱佳的世新，4勝1敗先「聽牌」稍後晉級，重返上季失去的4強、隊史第4次。

兩年前107學年小巨蛋4強賽，吳彥侖第四節三分秀，連飆4枚、陳諾以2發，義大單節轟31分，全場29投中12，轟垮挾隊史最長19連勝晉決賽的頭號種子台灣師大，爆冷隊史首闖冠軍賽，擔綱UBA史上最神奇的冷門，「老四傳奇」迄今傳頌。

如今吳彥侖還在陣中，碩二的他是最後一年打UBA，義大不會有「老四傳奇」續集，因這次係第3種子3度攻蛋，4強賽對手巧為預、複賽已2連敗給他們，急於復仇且超強勢、新外援伊波卡越打越勁爆、不斷挑戰籃圈的第2種子世新。

兩年前能、兩周前能，20日4強賽義大當然也能，前面說的，吳彥侖還在，最另類的教練謝玉娟還在，當年撂倒台師的班底呂威霆、蘇文儒、白曜誠、陳品銓，也都還在。呂威霆如傷癒歸隊，未必能上，但有他，無可取代的最佳精神領袖！

從100學年度起，義大挑戰公開一級，從沒輸過世新，108學年上季預賽10勝5敗拿第5，有機會連3季晉四，複賽前3戰贏2，隨後卻莫名4連敗，含關鍵最後2戰輸中州、76：78首敗給世新，2勝5敗掉第7，世新躍居第6，首次排義大之前。

本季冤家路窄，將3度卯上，僅一隊可晉冠軍賽，且雙方球風迥異，預、複賽22戰，義大三分球667投中202，命中率3成03，場均9.2個，僅次於健行，每場飆85.7分則排第一，總得分1886比健行多1分。

陳品銓三分球94投中45，命中率4成79，準到爆，蘇文儒94投中30 ，「東山三劍客」的白曜誠、劉承彥、邱子軒，乃至陳孝禹、吳彥侖、呂威霆，也都個中好手，投籃點多且準，最恐怖的利器。

(中時 )