高國輝三壘打

富邦悍將高國輝昨日差一支二壘打就達成生涯首次完全打擊，這紀錄沒達成之所以可惜，是因為高國輝很少敲出三壘打，上一次是2016年他還穿著義大犀牛球衣的時期，今日回想起那支三壘打，高國輝笑說，「我三壘打比雙響炮還難！」

高國輝昨日對上統一獅手感火燙，單場3安、4打點，還有一發全壘打，尤其7局上半敲出一支深遠的三壘打，讓他上壘後笑到合不攏嘴，「對現在的我而言，三壘打比全壘打還難。」

高國輝回憶昨日那支三壘打，「一開始打出去沒有放速度，感覺有機會全壘打，但又看陳傑憲（中外野手）好像有守備機會，所以有維持速度，確定打到牆後開始加速。」跑上壘會喘嗎？高國輝笑說，「還好啦！平常有在練體能，跑起來還可以。」

三壘打能達成不容易，不僅要打得夠深遠、守備員第一時間可能也無法處理好，高國輝說，「畢竟我的腳程不像陳晨威他們這麼快，所以沒看到我笑得很開心嗎？」

高國輝笑說對他而言打三壘打真的很難，比雙響炮的機率還低，確實攤開成績來看，昨日是高國輝生涯第6支三壘打，不過他已經10度單場雙響炮了。

(中時 )