星座專家唐綺陽於FB粉絲團「唐綺陽占星幫」分享3/1～3/7運勢，邁入「啟動今年的3月」，首先要注意火星在金牛的最後衝刺，容易造成火能量災難，像是容易衝動、不耐煩、火大等，要小心情緒不穩造成錯誤，「不錯則已，一錯就是大錯」，可能會因此被減薪、丟工作、傷感情，就算傷害不大，也可能很難復原。2月至3月中發威的「土天四分」把人推向自己沒有預期的關係和未來中，讓人覺得不舒服卻不得不如此，也剛好呼應了「陸鳳梨禁令」事件。

3月起我們會對投資理財充滿慾望和焦慮，唐綺陽提醒要當心因為太焦慮而衝動盲目，導致誤投金錢、誤信他人，理財一定要小心至上，仔細評估。除了理財要注意，也要特別留心身體狀況，這段時間人們會積極養生，留意肩頸、喉嚨、食安等問題，如果出問題就會是大麻煩，很難痊癒，因此還是要培養運動習慣、注意飲食，以保持身體健康。

周四火星進入雙子，唐綺陽表示雙子相關領域都會動起來，例如旅遊、教育、交通等行業都有回溫跡象，民眾有出門、聚會、交通、溝通的需求，所以像是學校、運輸、仲介、媒體和雙子座的人，都有機會受到矚目，開始活躍，一定要好好把握這個機會。

目前三星連珠在雙魚座，唐綺陽分析這會讓人第一時間以直覺做判斷，前世今生、靈魂、心靈、心理學等，是面對事情很好的切入方式，這段時間感受的重要性大於一切，很容易有澎湃的「內心小劇場」，所以如果遇到莫名激動的人，就知道對方應該是沉浸在自己的幻想劇場裡了。雙魚能量增強的此時，示弱、以退為進反而是聰明的作法，無所作為可能會勝過實際作為。

最後唐綺陽提醒，「土天四分」於2月至3月中發威，這是今年的重要相位，是讓人不舒服的推手，把人推向自己沒有預期的關係和未來中，讓人感覺不舒服但是也不得不如此。像是近日吵得沸沸揚揚的「陸鳳梨禁令」，大陸海關總署在官網公布自3月起將暫停台灣鳳梨進口，引發農民恐慌，勢必震動農產品外銷版圖。唐綺陽分析，2月除了土天四分，還合併水逆、六星連珠水瓶，通通都跟「突變、突然熱絡、嘎然而止、莫名其妙、怪咖交會」相關，導致我們遇上「跟平常不熟的人變熟，跟熟的人疏遠」，或「怎麼會跟這些扯上關係？」等莫名之事，現在我們處於今年第一波「奇幻旅程」的起點，今年共有三波，就算不期待也不得不展開。

(中時新聞網)