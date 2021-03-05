度過2月情人節、緊接著就是白色情人節，如果還沒脫單的人也別心急，星座運勢網站「星座愛情運勢」公布今年最搶手星座女排行榜，水瓶女、天秤女、摩羯女、天蠍女、白羊女今年的桃花運非常旺，會遇到各種追求、告白，有機會邂逅正桃花，談一段幸福的戀愛。

▍第五名：水瓶女

水瓶女古靈精怪、隨性自在，不拘泥於形式、不隨波逐流，個性極其鮮明，非常吸引異性的注意，只是不知這種吸引最後是會成為好兄弟還是好情侶。今年水瓶女有桃花運加持，會更添魅力，讓身邊男生更容易看到她的獨特女性魅力，並在不知不覺中被她吸引。

▍第四名：天秤女

天秤女作為集美貌和才華於一身的女子，魅力自是名不虛傳，但是好的條件也要有好的機會展示才能表現到極致。今年天秤女桃花旺盛，愛情運勢相當不錯，有很多好的機會可以結識到不少優質男生。人美氣質佳的天秤女遇到這大好時機，絕對是錦上添花。

▍第三名：摩羯女

摩羯女過去是工作狂，對自己的外在形象和感情經營都不是很在意，白白浪費了好條件。2021年摩羯女愛情運勢大大提升，可以多抽出一些時間打理自己的外在形象，好好打扮自己，多參加一些聚會給自己更多機會認識新朋友，盡情展現魅力。

▍第二名：天蠍女

天蠍女雖然顏值高，但性格冷淡、被動，談戀愛時性格方面很吃虧。她自帶降溫系統，讓人很有距離感，導致很多對她有好感的人都不敢輕易接近。但是2021年天蠍桃花旺盛，整體運勢也極好，能夠幫助天蠍女大大提升異性緣，增加親和力，會遇到各種追求、告白。

▍第一名：白羊女

白羊今年整體運勢順遂，感情路上更是一帆風順，桃花燦爛，好運連連。今年整體運勢對白羊女非常有利，在旺盛的桃花運加持下，她開朗的性格、率真的表現會讓她格外耀眼，展現出白羊的獨特魅力，能夠很快能獲得異性的青睞，讓不少男生心動不已。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)