美妝品牌搶攻外送商機，去年屈臣氏率先攜手Uber Eats後，4月也將再加入foodpanda平台，外送市場以衛生棉、保險套最受消費者青睞，品項急需性高，在不方便的時候想要方便，最適合外送服務，不用再出門跑一趟，就可以達到必要性需求，適逢白色情人節將至，不只是約會高峰期，也是保險套最佳登場時機。
屈臣氏耕耘外送平台有成，去年7月上線迄今，目前上線共200家品項約4500項，foodpanda上線後雙平台將達7000品項，業者統計，在平台上最受到消費者青睞的商品為衛生紙類、女性衛生用品，熱銷前3名的衛生棉有：蘇菲超熟睡褲型衛生棉、好自在INFINITY液體衛生棉量多日用、靠得住導管式衛生棉條量多加強型。
目前屈臣氏在Uber Eats平台消費高峰時間為午休及晚間下班時段，每日約1000單，看好外送商機，屈臣氏官方也提供官網下單3小時內可由門市送達的服務，看好白色情人節甜蜜商機，目前銷售最佳的杜蕾斯超薄型衛生套18入裝、相模元祖 0.01 PU 保險套5入，也是節日夯賣品項。
(中時 )
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