圖為民進黨中央黨部。（中時資料照）

陸方突如其來的鳳梨禁令，理由則是多次檢出介殼蟲，此舉衝擊台灣農業外銷，很難不讓人聯想到政治因素。對於鳳梨事件的延燒，經常針砭時事的名醫沈政男今(6日)在臉書分析，「台灣難以擺脫大陸的經貿磁吸效應，這是蔡政府『始終嘴硬不肯承認』的事實。」

沈政男6日在臉書回憶起40年前，當時中美(台美)斷交，有人發起「獻機報國」，好多家境不好的學童都得跟爸媽要點零錢，拿去學校交給老師，後來全民總共捐了30億，成立了空軍自強中隊，用來保衛台灣，免得對岸打過來；而現在台灣鳳梨被大陸禁止進口，又有一些台灣人發起「買鳳梨救農民」，沈政男認為，這跟40年前的愛國熱度不相上下，等於成立了「鳳梨中隊」。

不過，沈政男指出，後來大家發現，原來台灣鳳梨出口，九成銷往大陸，於是農委會主委陳吉仲趕緊說，「我們有發展新南向！這幾年出口該處有增加！」意思是有在分散出口市場，但隨即遭到新北市前市長朱立倫打臉，銷往新南向的水果這幾年確實略有增加，但同期間銷往大陸的水果更是巨幅成長，而且新南向的整體順差正在持續下滑。

因此，沈政男直指，這其實是「介殼蟲事件」的重點，也就是蔡政府口口聲聲說要拓展大陸以外的貿易市場，但顯然連鳳梨都放在同一個籃子裡，更不用說其他出口商品了，那就是「台灣難以擺脫大陸的經貿磁吸效應，這是蔡政府始終嘴硬不肯承認的事實」。

不只如此，沈政男更分析，鳳梨中隊對兩岸關係與台灣經貿，能有什麼實質幫助？如果台灣社會對「介殼蟲事件」的反應跟40年前的中美斷交一樣，須知40後的大陸，已經跟40年前不一樣了，現在就算把台灣所有的錢都拿來買飛機或買鳳梨，也解決不了問題。

(中時新聞網)