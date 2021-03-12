台南鳳梨將於3月下旬陸續採收，台南市長黃偉哲12日前往麻豆區金子宏貿易公司集貨包裝場，視察外銷鳳梨水洗機設備。黃偉哲說，中國大陸以介殼蟲的名義暫停採購台灣鳳梨，透過這套水洗系統，讓大家知道鳳梨出口前的處理過程絕對安全，尤其外銷日本都沒問題了，其他市場應該就是沒問題。
金子宏總經理劉志華表示，外銷鳳梨都先用噴槍清除底部的介殼除，再經水洗、風乾、秤重、包裝，最後送進冷藏櫃「休眠」，黃偉哲也親自拿著噴槍，體驗清除鳳梨表皮的工作。
劉志華說，這批鳳梨是準備外銷香港的，下星期四將會有台南第一批外銷日本的鳳梨進場包裝，總重20公噸，下星期也會有外銷馬來西亞的鳳梨進場處理，更有韓國的客戶前來視察接洽，整個外銷鳳梨的作業，早已啟動。
黃偉哲表示，台南鳳梨4月是盛產期，目前為止台南接單已經接得蠻多的，不管是內銷、外銷都沒問題，甚至開始在幫其他縣市接單行銷，希望今年外銷能突破8000噸，超過去年的6000噸；此外，還有加工市場、內銷市場的量，把去年的外銷量吃下來絕對沒問題。
對於外銷澳洲鳳梨空運費較高問題，黃偉哲說，空運到澳洲經濟效益是比較少，是要打高端市場，90％以上以海運為主，因此鳳梨品質的維繫就很重要，以水洗方式就是要避免出口的鳳梨絕對沒有任何病蟲害。
農業局長謝耀清表示，市府會積極輔導集貨包裝業者改善果品採後處理設施，並透過加強國內行銷、積極開拓國外市場等措施，穩定台南鳳梨產銷平衡，提升外銷競爭力。
(中時 )
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