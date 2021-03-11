鳳梨輸出受限，新北市議會民進黨團總召黃俊哲與新北市黨部主委何博文發起團購，買了超過3000箱鳳梨送到各議員服務處轉贈給需要的民眾，用實際行動幫助農民。

黃俊哲說，民進黨都與農民站在同一陣線，也用實際行動來挺農民，不論是各地民意代表發起團購，或是中央政府幫忙接洽其他外銷通路，都為農民帶來實際的幫助，也很高興國民黨團也發起團購。

黃俊哲說，黨團期許握有行政資源的侯市長應該要出更多的力量來挺台灣在地產品，事發後至今除幾篇貼文，也不見侯市長有更多的實際行動來支持農民。

何博文表示，今剛好是311日本核災10周年，當年核災發生時，台灣人傾囊相挺，這次台灣受到中國蠻橫打壓，日本友人不斷感謝台灣，協助台灣鳳梨度過難關，反觀汶川大地震時，台灣給予中國那麼多援助，結果他們卻是無情打壓鳳梨農來回報台灣，證明「中國靠不住，不能靠中國」。

副總召鄭宇恩指出，這次禁止台灣鳳梨進口，讓我們更清楚不應把雞蛋都放在同一個籃子裡，幸好中央團隊已全面啟動因應措施，只要台灣民眾團結在一起，一定可以化危機為轉機。

(中時 )