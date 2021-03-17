台南市長黃偉哲訪視玉井區天埔社區，參觀社區特色產業與農產。（劉秀芬攝）

台南市長黃偉哲訪視玉井區天埔社區，體驗絲瓜皂DIY。（劉秀芬攝）

台南市玉井區天埔社區今年拿到台南市金牌農村賽首獎，19日即將代表台南市出征爭取全國賽冠軍，台南市長黃偉哲17日下午到天埔參加徵選比賽的預演，傳授簡報祕訣，希望社區用動人的故事打動評審，也鼓勵社區以平常心參加，但最好拿金牌回來。

黃偉哲說，看到社區的大朋友、小朋友、老朋友、新朋友，大家都精神很好，而且聽了介紹後，真的覺得說天埔社區雖小，是希望無窮。黃偉哲現場參觀社區絲瓜文創商品時，當場試用絲瓜水噴霧；在青農介紹下，認識瓢脣蘭培育、杏鮑菇產銷；也在長輩指導下，體驗絲瓜皂DIY，收穫滿滿。

台南市第2屆全國金牌農村競賽，經縣市初賽後，選出42個社區進入全國決賽，台南市由玉井區天埔社區、佳里區漳洲社區於代表參加全國決賽，黃偉哲17日至天埔社區參觀當地特色產業，肯定社區長期公益回饋、自給自足，從環保起家，現為環教育成基地，足以作為全國典範。

農業局長謝耀清說，天埔社區是台南第1梯次參與農村再生計畫的社區，2011年即通過農村再生計畫，多年來致力於公益回饋及環保低碳措施，曾獲社區照顧關懷據點金點獎及國家環境教育獎肯定。

天埔為促進永續發展，選擇將農村常見又符合綠色生產的絲瓜，開發成絲瓜絡文創產品，如絲蜜皂、絲瓜絡筆筒及杯墊等，平凡的絲瓜在天埔社區巧思下，開創成帶來商機的文創商品。

另外，天埔社區從絲瓜絡產品、手作體驗及環教食安著手，善用在地資源創造經濟，實現社區自主經營，並從產業盈餘提撥公益金投入急難救助及社會服務。社區組織動員活力強、團結和諧分工，落實關懷照護服務，讓老有安身。

(中時 )