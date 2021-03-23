全國地方議會議長盃軟式網球錦標賽23日在新北市展開為期2天的賽事，吸引17縣市角逐。（新北市議會提供）

新北市視障按摩師獲主辦單位新北市議會邀請，到場為各縣市選手舒緩筋骨。（新北市議會提供）

議長盃除了可以達到運動健身的目的，也藉此交流地方上的各項議題。（新北市議會提供）

全國地方議會議長盃軟式網球錦標賽23日在新北市展開為期2天的賽事，吸引17縣市角逐，新北市視障按摩師獲主辦單位新北市議會邀請，到場為各縣市選手舒緩筋骨，各個按摩師使出專業本領展現手上真功夫，助參賽選手們奪得佳績。

全國地方議會議長盃桌球錦標賽由各縣市輪流舉辦，今年地主新北議長蔣根煌表示，現代人生活忙碌、缺乏運動，尤其議員平時忙於問政及選民服務，很少有時間運動，難得有機會大家齊聚一堂，以球會友，除了可以達到運動健身的目的，也藉此交流地方上的各項議題。

今天的開幕賽由新北市副議長陳鴻源、祕書長陳王正源對上台南市議長郭信良、花蓮縣副議長潘月霞，雙方先禮後兵，經過激烈攻防後，地主新北隊略勝一籌，以3比1獲勝。

另外，為推廣新北視障按摩，主辦單位邀請視障按摩師在場邊為選手舒緩筋骨；陳鴻源說，視障按摩師都經過專業的訓練及嚴格的考核，自己也經常請他們幫忙「抓龍」，可以有效消除疲勞痠痛，陳副議長也特別邀請參賽的各縣市議員一起體驗視障按摩，體驗過後，大家直誇新北按摩師的好手藝，不但讓他們通體舒暢，也對比賽更有信心。

經過一個上午的競賽，議員與幕僚長混雙組由台南市陳怡珍議員及汪啟瑞秘書長奪冠，其他組別的賽事仍如火如荼進行中，各個隊伍都表示將全力以赴，為所屬縣市的議會爭取最高榮譽。

(中時 )