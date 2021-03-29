大腸癌發生率一直蟬聯台灣十大癌症之首，隨著衛教知識增長，許多人已經明瞭平時要做大腸鏡等相關腸道檢查的必要性。臨床上，醫師進行大腸內視鏡檢查時，除了辨識瘜肉與切除外，仍需同時觀察有無其他的大腸病變。臺北榮總內視鏡診斷與治療中心結合AI人工智慧技術，研發「腸道內視鏡多模態輔助診斷系統」，首創可同時識別多種不同的大腸病灶與大腸解剖構造，大幅提升內視鏡檢查的準度與廣度。

臺北榮總內視鏡診斷與治療中心盧俊良主任表示，大腸鏡檢查能早期發現病灶並同時處理，是防範腸道癌變的重要工具。如今團隊耗費多年研發出腸道內視鏡多模態輔助診斷系統，讓腸道內視以每秒30次的頻率，快速比對輔助醫師判讀病灶，相當於每位患者每秒同時擁有30加1位醫師來進行內視鏡的檢查診斷服務。

利用人工智慧系統自動判定病灶位置，可以分別找出（A）大腸憩室、 （B）盲腸、（C）大腸瘜肉及（D）癌症病灶的位置。(圖/台北榮總提供)

盧俊良主任指出，這套AI輔助內視鏡系統，可同時辨識瘜肉(polyp)、憩室(diverticulum)、盲腸(cecum)，協助醫師判別大腸鏡檢查是否已經到達最後最深的位置，及大腸癌(cancer)等多種病灶，平均準確度達90%以上。除此之外，更可以進一步判斷息肉是否為可能轉變為惡性的的腺瘤性瘜肉(adenomatous polyp)。

「腸道內視鏡多模態輔助診斷系統」大幅提升內視鏡檢查品質，也滿足醫師在臨床實務第一線的需求。傑出研究成果今年2月已刊登於國際內視鏡知名期刊Surgical endoscopy。榮總表示，目前正進行更嚴謹的臨床試驗，希望在最短的時間內逐步落實於常規內視鏡執行中，嘉惠更多患者。

(中時新聞網)