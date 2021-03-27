胡家榮獲得救國團新北優秀社會青年。（許哲瑗攝）

救國團新北市團委會今日在新莊區農會4樓大禮堂舉辦110年社會優秀青年表揚活動，受表揚的20名青年當中來自新北市立八里愛心教養院的物理治療師胡家榮，同時也是地板滾球國家代表隊教練。今天接受社會優秀青年的表揚，胡家榮除了心懷感謝，也表示將繼續為推廣地板滾球運動及身障者運動權努力。

身為一名物理治療師，胡家榮總希望能夠找到讓身障者也能參與的復健運動。進入新北市立愛心教養院工作後接觸到了地板滾球，發現這275克的球乘載了無限的可能，能讓身障者透過投擲、軌道進行復健外，更重要的是能讓他們享受運動的快樂。於是他義無反顧地將青春和汗水都奉獻在地板滾球上，加入教育部體育署的『運動i台灣』計畫擔任地板滾球項目教練，同時也擔任國手張孜維的助理員。他犧牲下班及假日時間陪伴選手練球，不管颳風下雨都第一個到球場整理場地，還研發各種球杖，就為了讓身障選手超越身體侷限，發揮自己最大的潛能。

跟其他教練不同的是，每次比賽完都與選手反覆觀看比賽過程影片，討論更好的戰略及改進方法，同時他開始將國際賽的積分賽觀念及戰略帶進台灣，花了大把的時間與體力，在他的帶領與協助下，選手們終能突破既有的瓶頸與局限性，站上國際的舞台為國爭光。

擔任國手教練及助理員不是一條輕鬆的路，除了大量的訓練外，最困難的還是帶選手出國比賽。除了上下飛機需要協助身障選手換3次輪椅外，還需要扛選手高達15公斤的球具、軌道等，歷經長時間的飛行後到當地後還需要24小時照顧選手生活起居，也需要隨時攜帶輔具維修工具以防萬一，一切辛苦就為了讓選手能夠保持在最佳狀態比賽。同時也要照顧自己的身心健康，畢竟自己也要上場擔任助理員，每分每秒都必須繃緊神經。

儘管辛苦，胡家榮卻不後悔。2019年帶領我國地板滾球國手於廣州地區公開賽奪得軌道組雙人賽冠軍，當場內響起中華民國國旗歌時，內心的激盪與感動不可言喻。接著，他與張孜維國手已然成為彼此不可或缺的夥伴，他們一路過關斬將為新北奪得多張金牌，更在2020年全國身心障礙國民運動會奪得軌道組單人賽及雙人賽雙料冠軍。

胡家榮表示：「物理治療不只是復健而已，而是協助身障者看到自己的無限可能。我身為一位物理治療師，致力於推廣地板滾球運動，我想要協助他們突破身體的限制，找到自己生命的舞台。」自從接觸到地板滾球運動後，他奔走於各種活動及演講，積極推廣身心障礙者運動。於2018年時更受邀參加2018年南亞藏人社區健康支持計畫服務，深入印度學校，教導當地身障者運動及復健，同時教導如何製作地板滾球軌道，免除購買昂貴軌道的憂慮。他也表示，很感謝今天所獲的肯定，他做的一切其實都是為了讓更多人重視身障者的運動權，也讓更多身障者能於運動中復健，從運動中找到自己的天空。

新北市立八里愛心教養院謝鑫敏表示，愛心教養院自９４年創立了地板滾球社團，讓重度肢障的院生突破肢體的限制享受運動，在比賽中得到自我實現的快樂。希望能有更多人、更多機構一起加入地板滾球運動的行列，讓更多身心障礙者得以於運動中達到復健及生理、心理健康。

(中時 )