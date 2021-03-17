民進黨立委王美惠在質詢時說：「公投不要濫用，真的是勞民傷財啦！」國民黨文傳會副主委黃子哲在臉書酸諷「王美惠真是一針見血，是個為人民看緊荷包的好立委。」他說，若要不勞民傷財，其實就與大選綁在一起，既便民又經濟；過去陳師孟當總統府祕書長時，也是這麼說的。「歡迎王委員起義來歸，一起支持「公投併大選」的公投案，通過後就會如你所願省七億哦！」

黃子哲也說，至於呼籲不要濫用公投，更是充分顯示王美惠是位敢言敢衝，敢與民意對嗆的立院女戰神。竭誠鼓勵王委員趕緊提出修法以遏止歪風，規定公投案只能由具有民進黨證的公民提出，就不算是濫用。

他指出，民進黨過去在推動公投時說，公投不是洪水猛獸。但等到2018年有七個與民進黨立場不同的公投案通過，甚至是衝擊民進黨縣市長選情後，竟然就開始嫌棄公投，還修法把公投與大選脫勾。

黃子哲指出，這就是民進黨典型的「賭歹筊」，輸不起比賽，乾脆直接強行修改遊戲規則。眼看今年8 月可能有四個聲勢浩大的公投案等著，蔡政府不思如何化解民怨，反而由自家立委去質疑與糟蹋公投。

黃子哲強調，王美惠說公投被濫用，是打臉過去的民進黨，是羞辱台灣的民主，恐怕也是為即將到來的公投來催票。不同意王美惠的，請一起展現人民的力量!

(中時 )