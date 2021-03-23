獨／疫苗調閱小組爆爭議 費鴻泰狠批：惱羞成怒

立法院國民黨團上週在立法院衛環委員會快速通過成立「疫苗採購調閱小組」臨時提案，遭民進黨團質疑程序瑕疵，雙方昨在衛環委員會爆發衝突。國民黨今在臉書粉專製圖，諷刺衛環委員會的民進黨立委楊曜、洪申翰、莊競程、黃秀芳等4人上周沒到場開會，是「薪水小偷」，並批評民進黨政府不給監督，「扯！」

國民黨PO出「開會蹺班，會後翻桌。不要瞎掰好嗎？」哏圖說，「你有沒有一種同事，開會的時候不來開會，開會作成決議之後，下次會議意見一堆又要吵著翻案？這種人在職場上，就是標準的『薪水小偷』！」

國民黨指出，上週國民黨立委提案成立「疫苗採購調閱專案小組」，因為楊曜、洪申翰、莊競程、黃秀芳等4人該開會不來開會，經現場表決通過，現在吵吵鬧鬧，做實自己沒來開會當「薪水小偷」？

國民黨表示，民進黨說保密協議不能監督？是這樣嗎？這種沒有民主素養的話，只有民進黨想得出來！強調以國防採購為例，難道沒有保密協議嗎？依照慣例，立法院能開「秘密會議」進行監督，世界採行民主制度的國家，諸多都有公開疫苗採購價格，例如歐盟購買 BNT疫苗價格為15.5歐元、美國政府採購BNT為2劑39美元，為什麼我國採購價格要秘密？難道是方便有心人上下其手嗎？

(中時 )