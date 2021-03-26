疫苗採購爆發爭議，民進黨立委范雲指疫苗採購要依照《政治檔案法》，引爆藍營抨擊把公文列機密，到底有何不可告人之事？不僅如此，行政院長蘇貞昌昨也公開否定這項說法，強調疫苗採購是與疫苗廠簽訂的商業合約，這不是國家機密，也與《政治檔案法》無關；未來完成採購後，行政部門就該向國會報告。

立院衛環委員會召委、國民黨立委陳玉珍上週提案表決通過「疫苗採購調閱小組」，事後綠營杯葛，揚言將表決從議事錄刪除。但因表決是既定事實，民進黨被迫接受成立，但陳玉珍透露，民進黨正準備把資料核定為機密。緊接著，范雲就公開表示，台灣有《政治檔案法》，「那這個東西也都需要依照《政治檔案法》」。

對此，國民黨立委鄭正鈐昨質詢蘇貞昌時指出，有消息指出衛福部長陳時中準備把相關公文列為機密，可能要保密5至10年才會公開，這是因為有《民法》私約問題嗎？

蘇貞昌表示，目前疫苗採購是賣方市場，必須訂有契約，我國必須遵守。但政府做事一定要經過國會監督，現在雖受限契約，但當採購完成，行政部門自然應向國會報告。他強調，「陳部長到底是怎樣說，我現在不了解，但我現在表示我對事情的認知與態度，應該是我講得這樣才對。」

鄭正鈐進一步追問，「有人認為疫苗採購是《政治檔案法》，你認同這種說法嗎？」「這和國家機密保護法有關嗎？」

對此，蘇貞昌明確表示，「這不是政治檔案法，這跟政治檔案法應該無關」。他更說，現在政府是基於為了搶購到疫苗，對於國際之間的契約才訂有保密約定，這是國際貿易常態，「這應該不是國家機密，這是基於為國人早日購得疫苗，所保護國人的商業合約。」

面對范雲的說法，國民黨立院黨團表示，台灣？有《政治檔案法》，只有《政治檔案條例》；且范雲對《政治檔案條例》、《國家機密保護法》也是傻傻分不清，是不是應該把法律條文念熟，再回來護航比較好？

國民黨團也強調，《國家機密保護法》對於國家機密的核定，應限於「最小範圍」，且核定的機密不得為「隱瞞違法或行政疏失」，也不可以是掩飾特定對象不名譽行為，陳時中若真把疫苗採購列為國家機密，恐違反《國家機密保護法》，呼籲陳時中別為了保官位不斷秀下限。

(中時 )