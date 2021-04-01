律師李震華投書。（圖／翻攝自臉書「台灣啄木鳥言論自由廣場」）

總統蔡英文2019年競選連任期間，台大法律系名譽教授賀德芬、媒體人彭文正、教授林環牆等人質疑其博士論文作假，遭蔡控告。昨日（3月31日）台北地檢署認為彭的言論未經合理查證，依妨害名譽罪起訴。律師李震華對此提出四大疑點，包括為何只有彭遭起訴、另外兩位教授為何沒事、檢察官黃偉說詞矛盾、教育部查證合理性，痛批「矛盾的可笑司法」！

臉書粉絲專頁「台灣啄木鳥言論自由廣場」昨日分享李震華的投書，內文質疑，林環牆與賀德芬同樣指責蔡英文學位造假，得到的卻是不起訴，何以唯獨彭文正遭起訴？彭是以林、賀兩位教授開記者會指控蔡無博士學位的言論及資料為基礎，才開始公開批蔡的，怎會始作俑者、且事後拒絕檢察官傳喚出庭的兩位教授反而沒事呢？

李震華進一步表示，最好笑的是檢察官其實也肯定彭文正有查證、可以公評蔡總統有無論文，但話鋒一轉又說彭的查證強度不夠？李強調，問題是，一方面教育部以機密封存不讓彭查證，另一方面重點則是，彭又不是檢察官更不是政府機關，在包括英國倫敦政治經濟學院等機構拒絕查證下，如何進一步向英國倫敦政治經濟學院、外交部、政治大學等機構查證呢？

對此，李震華直言：「檢察官自己不積極查證，還怪人家未進一步查證，這實在太可笑了！」更痛批：「矛盾的可笑司法！」

文章一出，網友紛紛回應：「因為彭P罵的最兇，激起蔡不計得失抓狂」、「棒打出頭鳥的道理」、「希望彭p不要戰死沙場，要活著回来啊」、「我們支持彭文正為全民追求真理的勇氣」。但也有網友說「一個論文到底有什麼好吵的？」「吵了400天還沒一刀斃命」。

(中時新聞網)