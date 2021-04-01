民進黨立委劉建國3月30日質詢時，認為應將記者與大眾運輸從業人員，列入優先接種之「維持社會運作之必要人員」。國民黨前立委陳學聖對此大表贊成，更點名「某些色彩濃厚、從不質疑政府的媒體」，更一定要勇於配合施打，因為這將可能成為，破除現在醫護人員施打AZ疫苗進度不理想困局的解方。

街訪／我OK你先打VS我先打沒關係 疫苗打不打民調超驚人

劉建國表示，媒體記者是第一線人員，像是帛琉總統訪台，記者從機場、檢疫醫院、晚宴等行程都一路緊跟；防疫指揮中心每日召開記者會，也都是透過媒體傳遞疫情與宣導給全國，若有一個記者疑似染疫或確診，不只許多記者要一起隔離，連帶受訪者也要隔離，行政院院長蘇貞昌、衛福部部長陳時中隨時可能被記者訪問，他們是不是也要隔離？

對此，陳學聖昨日（3月31日）在臉書發文，盛讚：「劉建國建議很好，記者先打！」他也完全贊成，因為記者日常在採訪第一線，出入複雜，愈危險的地方，愈是記者職責之所在，自然染疫風險更高，是該列入優先施打對象；另方面，記者也是人民的眼，會睜大眼，幫大眾看到藏在細微處的魔鬼，特別是疫情期間，醫藥記者看的更清楚。

話鋒一轉，陳學聖直言，他具體建議防疫指揮中心，可將記者施打順位更提前，若記者都樂於打，特別是某些色彩濃厚、從不質疑政府的媒體，更一定要勇於配合打，這樣或許可以破除現在醫護人員打AZ疫苗進度不理想的困局。此外，陳強調，他最擔心的是AZ疫苗有保存期限，第一批到6月底，為了不浪費疫苗，上令下從的軍、警人員會不會被「半強迫」施打，這要好好來觀察一下。

文章一出，網友反應熱烈，紛紛回應：「有醫學背景的人都不太想打AZ了，記者會恨死你們這些提議的人的」、「醫護人員意願都不高了記者會要嗎？」「總統跟執政黨立委們先打才對」、「國家行政團隊最重要，蔡英文，賴清德尤其重要。所以應該帶頭作用帶著行政團隊排隊打給人民看」、「應該立法委員先打吧？」「這主意真是太好了」、「問題是：誰敢打？」

(中時新聞網)