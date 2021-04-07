劉以豪在《十二譚》中穿帥氣長袍相當吸睛。（劉以豪工作室提供）

劉以豪劇中有許多武打戲、角色還會特異功能。（劉以豪工作室提供）

劉以豪、古力娜扎主演民國懸幻劇《十二譚》4月於優酷播出，也是劉以豪首度拍攝懸幻劇，他表示劇中有許多武打戲、角色還會特異功能，自己也興奮地同步追劇。回憶拍攝一場吊鋼絲的戲，當時是聖誕節，劉以豪被掛在4樓高的地方，若吊太緊會被盪出去、沒拉住又沒安全感，很需要全體信任才能完成，他笑說「我在上面就像軟腳蝦，大家還跟我說聖誕快樂」。

劉以豪飾演「金性堅」中有「石頭怪」封號，他形容角色「很像一座玉山」，而他本身也喜歡爬山，知道要接戲時，還常常去爬山，順便思考如何詮釋角色。劉以豪認為，自己和角色某些個性很像，「對於自己深愛的人事物，都希望可以藏在心裡面並且保護好他們」，新戲創下好口碑，也有不少網友在網路討論。

劉以豪劇中身穿帥氣長袍相當吸睛，拍攝前他看了許多古裝劇，了解該時代的人應有的體態，盡量讓自己的情緒藏在眼神中。這回合作古力娜扎，被問到如何培養默契？劉以豪笑回：「我覺得就是時間的相處吧，而且娜扎她真的很好相處，不像看起來那麼的有距離感。」他主演《我們不能是朋友》本月將在日本播出、新戲《親愛的小潔癖》也會上檔，目前他正在大陸拍電影，期待暑假有機會與粉絲見面。

(中時 )