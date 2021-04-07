英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）AZ疫苗近期在歐洲多國傳出血栓病例，引發關注，外媒報導，歐盟藥物管理局疫苗策略部門負責人卡瓦列里表示，AZ疫苗與血栓之間有關聯，最快明天公布相關接種指引。中央流行疫情指揮中心今天統計，目前國內共累積2起嚴重不良反應事件，與韓國相當，尚無科學證據顯示血栓跟接種疫苗有關，因此在結果出來之前不會暫緩施打，會先繼續按照計畫接種。

我國自3月22日開打AZ疫苗，至今三週，陳時中表示，昨天是收假第一天，接種者沒有大幅增加，雖然擴大施打範圍，增加20萬人可接種，但昨天施打人數只增加1367人，累計接種人數1萬8657人，嚴重不良反應事件2件。

指揮中心發言人莊人祥表示，英國對於不良反應評估，歐盟目前正在針對腦靜脈栓塞與疫苗接種有無相關來做回顧。不過血栓在任何人種都是很少見的疾病，西方人和東方人又相差十倍，英國是接種最多，1800萬劑，發生率百萬分之一點二，歐盟與丹麥是百萬分之八點九，跟我們相近的韓國接種88.7萬劑，目前沒以發生任何個案，加拿大、澳洲也沒有。

莊人祥表示，血栓通報部分，發生率高但並沒有看到和AZ疫苗接種相關。瀰漫性血管栓塞，歐盟藥管局說與疫苗接種有關，但又比靜脈栓塞更低。

至於嚴重不良反應，莊人祥說，先前在台灣接種AZ義苗曾經發現一例嚴重過敏反應，經過每一件通報不良事件，最後都會到食藥署的ADR中心做事件的分類，從當中嚴重不良事件之間又整理出一件嚴重過敏反應，也就是說共有兩件，百萬分之107，和韓國相當。

莊人祥表示，歐盟藥管局會針對AZ義苗接種後不良事件，尤其是腦靜脈栓塞做出建議，並針對這個事件做出因應方向，會看他的建議是怎樣，會針對他的建議，跟ACID委員聯繫，看是否立刻開會討論，國內也會做出建議，或是針對施打對象做出限制，但都要看歐盟藥管局來做決定

至於在歐盟藥管局做出決定之前，台灣會不會暫緩施打？指揮官陳時中則表示，目前沒有明確的證據，要繼續或是暫緩或是針對特殊族群都會列入考慮之內，目前沒有證據顯示要這樣做，不管是歐盟或是世界衛生組織，我們會參考他們的見解，再來調整台灣的接種計畫。

(中時 )