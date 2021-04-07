英國威爾斯地區一名24歲婦女今天成為英國第一名接種莫德納（Moderna）疫苗的民眾，英格蘭預料在數天內開始施打。針對AZ 疫苗與血栓關聯的報告，也預料將在今天稍晚出爐。

英國廣播公司（BBC）報導，歐盟藥品管理局（EMA ）預料於英國夏令時間今天下午3時公布阿斯特捷利康（AZ）疫苗發生血栓不良事件的最新評估。

歐洲多個國家已經因AZ疫苗可能和血栓有關係，宣布暫停施打。英國藥物及保健產品管理局（MHRA）4月初表示，英國有1810萬人接種AZ疫苗，政府的網站接獲30起血栓案例通報，當中7人不幸喪生。

牛津大學昨天表示，由於監管當局正在評估AZ疫苗與血栓的關聯，暫停在英國對兒童和青少年的小規模試驗。

英國從最先開始施打的美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生技公司BioNTech共同研發疫苗，到牛津大學共同研發的AZ疫苗，今天開始施打第3種、美國製藥廠莫德納（Moderna）生產疫苗。這3種疫苗都需要接種2劑。

衛生大臣韓考克（Matt Hancock）表示，他很高興英國開始接種莫德納疫苗。他表示：「英國政府替全國確保疫苗數量，疫苗接種計畫則展現全國齊力防疫。」

莫德納疫苗在美國進行跨種族、多年齡層的實驗，超過3萬人參與，結果顯示有94.1%防護力。

英國共訂購1700萬劑莫德納疫苗，足以供850萬人接種，訂購最多的是目前陷入血栓疑慮的AZ疫苗，多達1億劑。

英國目前有超過3160萬人接種第一劑疫苗，其中540萬人完成第2劑接種。

(中央社)