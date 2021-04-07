擁有E級傲人上圍的網紅青青，去年爆出9月約百萬人氣的Youtuber「放火」回家，卻被青青男友發現，放火疑遭仙人跳簽下30萬本票，後來報警，全案才曝光。今年2月青青曬出證人傳票，強調自己絕無涉及仙人跳，今(7日)凌晨她分享案情進度，表示放火本人根本沒告她，法院也給她無罪證明，從此之後再有酸民鬧版，一律封鎖。

JKF女郎青青去年參加中秋烤肉派對認識放火，活動結束後放火跟青青一同回到女方香閨，凌晨青青陳姓男友回家發現後相當火大，傳聞逼迫放火簽本票、拍道歉影片，放火當場嚇到只能照做，回頭為了拿回影片決定報警，並要求警方保留當天的監視器畫面。

青青發文跟酸民宣戰。（圖／翻攝自c.0214 IG）

事情爆發後，青青遭外界貼上仙人跳標籤，今年2月她在限時動態分享被以證人身分傳喚的傳票，外界好奇為何全案涉及妨害自由，青青則解釋：「因為陳男帶人闖進家裡，強行要我離開房間滾出去，私下逼迫放火拍裸照、簽本票，還威脅我如果報警也沒有用」，並澄清：「我人真的不在現場，監視器也佐證了，所以是放火告陳男妨害自由，而我一開始也是嫌疑人但後來排除」。

青青身材火辣、臉蛋精緻。（圖／翻攝自c.0214 IG）

今凌晨，青青曬出自己穿粉紅色比基尼的性感照片，喊話：「今天開始，噁男、邊緣人、假帳號、沒GG、嘴巴臭，麻煩一律退追離開，不用再出現在我的版了」，並吐露實情：「放火本人也知道不是我做的，根本沒告我，法院也給我不在場證明與無罪證明」，如果有跟她涉案有關的證據，歡迎告她，她一定會出庭，強調清者自清。

青青進一步說，還有關鍵字「仙人、青鬆、跳跳虎、簽本票、虐貓」更和她無關，「我根本沒做過，我也懶得跟無腦的人解釋，所以講這些我根本沒感覺」，未來為了清淨，如果留言被檢舉或在版上跟她粉絲吵架，「我會直接封鎖你，那就代表我這輩子跟你無緣」。

(中時新聞網)