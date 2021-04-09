擁有E級上圍好身材的JKF女郎青青去年捲入仙人跳疑雲，她帶YouTuber「放火」回家，卻被陳姓男友發現後逼放火簽本票、拍影片，最近她強調自己已經排除嫌疑，是以「證人」身分被傳喚，沒被放火告，且放火也知道她是清白的。今(8日)青青又發長文還原找放火來家裡做什麼，更透露與陳男因此鬧翻分手，陳男後來還開口要求打分手砲，令人傻眼。

青青日前發文向酸民宣戰，強調自己的清白已經被法院認可，「放火本人也知道不是我做的，根本沒告我，法院也給我不在場證明與無罪證明」，之後再遇到酸民留言吵架，一律封鎖。今她再發出長文，分享和陳男認識經過，說她17歲接觸抖音才初嘗走紅滋味，國中就出來打工，只是想讓家人過好生活，有次去夜店認識陳男，當時未搭理對方，不久她也和放火認識，因為放火的善良、知性，兩人變成無話不談的好友。

青青身材姣好，IG有39萬粉絲。（圖／翻攝自c.0214 IG）

青青說，陳男之後不死心持續追求她，讓她覺得可以給對方一次機會，「本以為是公主與王子的美夢，誰知道這樣夢幻般的情節就像曇花一現一樣，竟只維持短短2天」，陳男建議青青搬來跟他一起住，還提議要一起開公司，但都只是說說，「誰知道耳東陳是位夜店開酒常客，天天在外拈花惹草，可謂三妻四妾到處都有老婆與寶貝，感情生活可以想像比擬後宮般的生活，且在外有多處租屋，為各式缺錢缺愛的網美提供溫暖的家」。

青青發文還原仙人跳事件始末。（圖／翻攝自c.0214 IG）

至於事發當天，放火提議要來青青家，她看對方表情鬱悶，「回想起（放火）第一次到家裡做客，就跑到自己的衣櫥換上自己的真理褲，問『我美嗎？』回想起真的蠻可愛的」，兩人會聊成為網紅的壓力，也會分享誰很帥、很有型，青青便答應帶放火回家，「這時耳東陳可能因當天工作不順遂，或終於有機會趕離青鬆（青），也或許台股也一片慘綠，直接帶人衝回家，殺紅眼的逼問放水（火）是否戴他綠帽」。

青青說，陳男當時要求她不准報警，揚言跟附近的大哥很熟，「是他大哥要他勒索這些錢」，青青當下傻傻答應，「怎知耳東陳竟要求『最後一次』並強行把自己違法的行為嫁禍通姦之罪予青鬆（青）」，導致事發後她成為眾矢之的，無力反擊。

(中時新聞網)