31歲香港女星陳靜（DaDa Chan）擁有E罩杯豐滿身材，加上精緻臉蛋，接演了不少情慾片打開知名度，累積一定人氣之後，她開始將衣服一件件穿上，2013年憑《低俗喜劇》「爆炸糖」一角，奪下第32屆香港電影金像獎最佳女配角，演技受到肯定，然而日前她曬出一張登山照，沒想到竟引起爭議。

陳靜外型姣好，曾獲選美國電影網站《TC Candler》2012年全球最美100張面孔的第44位，她也時常在IG曬出火辣身材，最近她愛上爬山，也和粉絲分享攻頂照，只見她穿著黑色小背心和貼腿褲，再搭上一件白色小外套，露出凹凸有致的身材曲線。

然而陳靜不科學的比例立刻掀起熱議，許多網友都認為她的手臂太長，讓整體畫面看起來很奇怪，懷疑她修圖修得太誇張，「妳的手長到可以穿過對面的海」、「手長及膝，帝王之相」、「魯夫？」、「反地心吸力」、「手這麼長」、「長到好奇怪」。

對此，陳靜也無奈地回答，「看完大家的留言我都覺得好好笑」，坦言自己真的沒有修圖，「會有人P長自己的手嗎？」其實往回看陳靜以前的照片，確實能發現她的手臂很長，而這張照片加上角度，看起來才會特別不合理，意外掀起討論。

(中時新聞網)