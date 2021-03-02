香港女星劉嘉玲出道38年，在戲劇表現上獲得多項大獎肯定，她和影帝梁朝偉2008年結婚後感情生活穩定，日前劉嘉玲出席2020微博之夜接受採訪，提到她最近身兼梁朝偉的經紀人，甜蜜透露：「我很努力地在學習，幫他，保護他。」結婚13年仍然十分恩愛。

劉嘉玲去年一整年在香港待了10個月，這期間完全沒有工作，她透露自己心態也開始變老，還萌生退休的念頭，而談到自己的經紀人身分，她也說只是梁朝偉還沒找到合適的人選，因此暫時由她代理，只要2人意見出現分歧，90%的情况下，都是她主動讓步。

劉嘉玲透露，「因為我想保護像他這樣一個很優秀的演員，因為他不善於去跟人家打交道、溝通，他有他很自閉的那個方面，所以我想我可以幫他打開這扇窗吧。」回歸到自己的演員身分，劉嘉玲坦言這幾年都沒有拍到自己非常喜歡的作品，但她會為了好作品隨時準備好。

劉嘉玲出席2020微博之夜接受採訪。(圖/翻攝自劉嘉玲微博)

她同時也表示，雖然有在看節目《乘風破浪的姐姐》，也覺得節目很好看，製作得很精美，但她自己沒有勇氣參加，覺得實在太辛苦、太難了，「又要唱歌，還要練舞，我覺得好難，好難好難，除非我要訓練個三個月，把自己的體能再練好一點。」

(中時新聞網)