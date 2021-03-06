38婦女節將至，衛福部長陳時中今出席「NO FEAR 無畏的力量 ｜ 勇氣論壇」，向參與一線防疫工作的女性表達感謝與祝福。他也特別分享了自己的生活經歷，坦言自己年輕的時候荒唐過，面對問題會選擇逃避，但所幸家人和朋友不會讓自己逃得太遠。（林周義／攝影）

38婦女節將至，衛福部長陳時中今出席「NO FEAR 無畏的力量 ｜ 勇氣論壇」，向參與一線防疫工作的女性表達感謝與祝福。他也特別分享了自己的生活經歷，坦言自己年輕的時候荒唐過，面對問題會選擇逃避，但所幸家人和朋友不會讓自己逃得太遠，以至於跑不回來。

為響應聯合國對於婦女權益的重視，2004年起，衛福部每年配合國內外婦女權益發展趨勢，於3月8日國際婦女節前夕或當天舉辦慶祝活動。今年的慶祝活動以台灣女性不同生命週期面臨的困境與需求為主軸，以「Feel No Fear無畏的力量」為主題，規劃辦理「勇氣論壇」講座活動，邀請多位知名專家學者分享婦女產後育兒、身心障礙女性生育權、喪偶獨居女性、中高齡與退休等生活議題，陳時中也受邀親臨現場致詞。

陳時中表示，防疫期間，很多女性朋友投入，除了檢疫所人員，醫師也越來越多女性。女性的溫柔力量是成功的重要因素，像是檢疫所裡面有很多困難的情況，護理人員不是靠打打罵罵、罰錢、抓去關的方式因應，而是用同理心來解決，用同理心來架構社會，防疫才能達到比較好的成效。

現場致詞後，陳時中也參與了主持人規劃的題目。對於女性進入家庭後，是否有遇到家庭工作的平衡？他表示，他個人覺得，進入家庭後有部分要調整，有時候夫妻結婚了就忘記合作的重要性，但是一個家是要靠大家共同來維持的。

對於家人若意見不合，會採取什麼樣的溝通方式？陳時中表示，我在社會的溝通比較是當下去表達比較多，但跟我太太兩個人都是悶葫蘆，大家都會冷靜一陣子，事情就自然而解，我們很少去想解決問題的方法，相處一陣子，問題就慢慢不見了，這不是好方法。

陳時中也透露，他年輕的時候也荒唐過，選擇逃避，當他出社會後，慢慢承擔比較多的責任，看到比較多人生需要解決問題，因此現在比較傾向正面迎擊，化困難為力量，逃得了一下，無法逃一輩子，逃避是方法之一，但不能逃的太遠，逃得太遠就回不來了，這時候需要朋友跟家人，他們不會讓他逃的太遠，跑不回來。

他坦言，年輕的經驗，讓他可以稍微跑一跑，不至於迷失太久，更成年後，接觸了更多，體會到社會責任更多。以前沒有想到要當部長，對病人的負責、對家人的負責，都會用正面的態度來積極處理 。

對於做了自己後悔的事情會怎麼辦？陳時中表示，他經常做一些不太對的事情，經驗很豐富，但他也會檢討事情的前因後果，及時處理相關問題，該補償、該道歉、該改變生活態度的，都會積極去檢討事情。當他檢討完後，處理完了，事情就隨風而去，不要怕犯錯。

若遇到性別不平權的問題會怎麼做？陳時中表示，若是公部門的事情，會挺身而出，私人的事情要看關係是否密切。有時候在電視上面看到不平等的事，很難直接跑到她／他身邊陪伴，但公領域若有這樣的事，會給予支持，挺身而出。

陳時中出席國際婦女節系列活動。（趙雙傑攝）

陳時中出席國際婦女節系列活動。（趙雙傑攝）

(中時 )