美國今天譴責中國改變香港選舉制度的舉動，稱這項作法是對香港民主的持續攻擊，並預測下週與中國高層外交官員將有「艱難的」會談。
美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）說：「全國人民代表大會今天3月11日批准的修改，是對香港自治、自由和民主進程的直接攻擊，限制政治參與、減少民主代表並扼殺政治辯論。」
全國人大會議11日閉幕時表決「全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）」，設立多項選舉的候選人審查制度，並重構特首選舉委員會和立法會。
普萊斯說，國務卿布林肯（Antony Blinken）18日在阿拉斯加與中國官員會面時，美國將坦率指出中國的行動是如何挑戰美國的價值。這場會面將是拜登政府上台以來，這兩個對峙的國家之間首次進行高層面對面接觸。
普萊斯表示：「我預期會有一些艱難的對話。在討論我們的歧見時，我們當然會毫不保留。」（譯者：徐崇哲）1100312
(中央社)
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