美國聯邦傳播委員會（FCC）今天表示，已展開行動，將撤銷「中國聯通美洲公司」、「太平洋網路公司」及其全資子公司「信通美國」在美國提供電信服務的許可。

路透社報導，FCC去年4月發布「陳述理由令」（show-cause order），警告可能撤銷3家中國政府所掌控電信商的營業執照，包括上述2家今天指名的企業，以及中國電信公司。中國聯通美洲公司持有20年在美提供國際電信服務的許可。

這些電信公司未立即回覆媒體提問。

FCC今天指出，這些企業「現階段尚未（就取得美方許可一事）消除嚴重疑慮」。

FCC去年12月啟動類似程序，開始撤銷中國電信公司在美營運許可。中國電信公司是中國最大電信公司，在美國獲營運許可近20年。

FCC委員史塔克斯（Geoffrey Starks）表示，許多中國電信營運商「也擁有在美國境內營運的數據中心」。他說，FCC目前無權「處理這種潛在的國安威脅」。

FCC於2019年5月一致表決通過，拒絕授權國營的中國移動公司在美營運，理由是中國政府可能利用這項許可，從事對美國政府不利的間諜活動。

FCC對中國的電信公司一直採取強硬態度。本月12日，FCC依據2019年一項旨在保護美國通訊網路的法律，認定5家中國企業構成國安威脅，包括華為、中興通訊、海能達、杭州海康威視和大華科技。

去年4月，FCC應美國谷歌公司（Google）所求，准許使用美國到亞洲海底通訊電纜的一部分，但排除連結至香港的部分。

上週，社群網站臉書（Facebook）基於「美國政府持續對直接通訊連結抱持疑慮」，撤銷使用美國與香港之間網路傳輸電纜的申請。

去年9月，臉書、電子商務公司亞馬遜（Amazon.com Inc）和中國移動撤銷了舊金山與香港間通訊連結的申請。這原是大容量光纖海底電纜「Bay to Bay Express Cable System計畫」一環。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1100318

(中央社)