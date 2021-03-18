美國國務卿布林肯與白宮國安顧問蘇利文，今(18)日將與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及大陸外交部長王毅在阿拉斯加會談。這是美國總統拜登任內的首次美中高層會晤，全球都相當關注中美是否會藉機「破冰」。而我國駐美代表蕭美琴在16日接受美媒專訪，指出她有信心美國的新政府將會展現對於台灣這個民主夥伴的支持。

蕭美琴16日接受彭博專訪，綜合媒體報導，她指出拜登政府執政後保留了大部分的前朝對台方針，川普執政期間通過的一系列挺台法案，使得台美關係達到了40多年來的最佳時刻，而拜登政府的對台政策有很多延續性，「現在是我們與美國關係的重大關鍵時刻。」

蕭美琴指，台灣在半導體製造於全球占有領先地位，對於美國產業以及國防都有其重要性，已經受到華府的重視；她也表達蔡英文總統希望能夠與美國簽署貿易協定的立場，表示這紙協定對彼此的企業都會是一個信心指標，有助於深化雙邊的經濟夥伴關係。

中美多位外交高官將於阿拉斯加進行會面，對此美方資深官員在16日透露，本次會談目的並非重啟特定對話機制，也不是一系列對話的開端，只是「坐下來，相互了解」，因此會後不會發表聯合聲明。

(中時新聞網)