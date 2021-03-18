中國駐美國大使崔天凱在中美高層戰略對話前夕，就此對話的意義與期待等問題表示，這是美國總統拜登上任以來，中美雙方高層首次面對面溝通，中方並不指望一次對話能解決所有問題，並沒有過高的期待和幻想，希望會談能夠成為一個開端，雙方帶著誠意來，帶著理解離開。就美方宣稱將在對話中談及台灣、涉疆、涉港、人權等話題，他強調：「在核心利益上，中方沒有任何妥協退讓的餘地」。

崔天凱17日在美國接受中國媒體聯合採訪時指出，美國與其他國家發展雙邊關係的活動不要以第三國為目標，不應損害協力廠商利益。美國如想藉此取得談判優勢，就有如走夜路唱歌，沒有太大必要也沒有太大作用。「希望雙方帶著誠意而來，帶著更好的相互了解離開」。

針對美方宣稱將在對話中談及台灣、涉疆、涉港、人權等話題，聲稱對話只有取得美方想要的結果未來才有可能繼續進行。

崔天凱認為，任何國家之間的對話溝通，一個最起碼、最基本的前提就是雙方應該有平等和相互尊重的精神。前述幾個問題都涉及到中國的主權、領土完整、國家統一。在這些核心利益上，中方沒有任何妥協退讓的餘地，這也是中方將在這次會談中清楚表明的態度。如果認為單方面或者找了幾個別的國家給中方施加壓力，中方就會妥協、就會讓步；如果認為中方為了這次對話所謂「有成果」，就會答應任何一方的單方面要求──他勸人們最好放棄這種幻想，這種態度只會把對話引向死胡同。

此外，就對話前美國國務院宣布因香港問題制裁中方24位官員、美國高官在訪日行程中批評中國，會否影響對話氛圍。崔天凱回應，其實美方做這種損害中方主權、損害雙邊關係的事情也不是第一次。中方的立場很清楚，堅決反對，並且會採取必要的反制行動，這次也不例外。中方也會在這次會談中清楚地表達中方的立場，不會為了營造某種所謂的「氛圍」在這些問題上做出妥協和讓步。

崔天凱稱，他在北京的同事們為這次對話做了很多準備，付出了很多努力。如果有人認為中方這次帶著誠意來到阿拉斯加這個還是冰天雪地的地方，就是為了做出妥協和讓步，那他會建議北京的同事們趁早取消這次旅行，何必費這個麻煩跑來呢？希望有關人士丟掉這種幻想。

(中時 )