美中高層將於阿拉斯加時間18日舉行會晤。中國外交部發言人趙立堅今天說，不指望一次對話就能解決中美之間所有問題。中方在涉及主權、安全和核心利益問題，沒有妥協讓步餘地。

中國外交部下午舉行例行記者會，據澎湃新聞，有媒體詢問美中高層戰略對話前夕，美方利用訪問日本和韓國對中方施壓，並宣布擴大對中國涉港官員制裁，中國是否仍期待這次對話能夠取得積極成果。

趙立堅表示，中方希望透過這次對話與美方充分溝通交流，推動中美關係健康穩定發展。「但我們也不指望一次對話就能解決中美之間的所有問題」。

他說，美方近日出現「一系列涉華消極言行」，發生在中美即將舉行高層戰略對話前夕，「時機耐人尋味」。

趙立堅並稱，對話能否取得積極成果，取決於雙方共同努力。美方應與中方相向而行，本著誠意和建設性態度進行對話，「試圖搞『麥克風外交』帶節奏，拉幫結派對華施壓的做法，是枉費心機也毫無用處。」

他又說，中方同意參加美方提議的這次對話，體現中方對重啟中美交往改善和發展中美關係的誠意和建設性的態度。中方將在對話中就有關問題表明立場和關切。

趙立堅強調：「所有可以談論的議題都是擺在桌面上的。中方在涉及主權、安全和核心利益的問題上，沒有妥協讓步的餘地，維護自身核心利益的決心和意志堅定不移。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）將於當地時間18、19日在阿拉斯加州（Alaska）南部的安克拉治（Anchorage），會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外交部長王毅。

這將是美國總統拜登（Joe Biden）政府上任後美中高層首度會晤。

中國中央電視台新聞App下午報導，由楊潔篪、王毅率領的中國代表團及隨行人員已於當地時間18日凌晨抵達安克拉治。（編輯：楊昇儒）1100318

(中央社)