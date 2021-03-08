賈靜雯和修杰楷是演藝圈著名的模範夫妻檔，小倆口在2015年結婚，陸續生下一對女兒，加上大女兒梧桐妹（Angel），幸福組成一家五口。而6日是修杰楷的生日，賈靜福也大方曬家庭生活照，並發文為老公慶生，不過賈靜雯提到她送的威士忌時，卻說是：「只能看暫時不能喝」，引發網一片熱議。

前天（6日）是修杰楷的38歲生日，賈靜雯昨晚就在網上曬夫妻合照和家庭生活照，並以「我的老公」為題的文章，為修杰楷慶生，賈靜雯表示，雖然修杰楷比較害羞、有點木訥，但他很顧家「他的靈魂很單純 只想黏著孩子陪伴著我們～」，賈靜雯就常對孩子說：「我們很幸福、家很溫暖」。

幸福人妻賈靜雯發文為修杰楷慶生。（圖／本報系資料照片）

賈靜雯也透露，夫妻最喜歡在睡前喝杯酒、聊聊天，所以今年的修杰楷生日，賈靜雯就選了一瓶網路上價格近16萬的威士忌，作為修杰楷的生日禮物，希望對方能好好珍惜收藏「就如同珍惜我們一樣」，字裡行間滿是甜蜜。

不過，賈靜雯也提到送給修杰楷的酒是「只能看 暫時不能喝」，也引發網友好奇，難道女神賈靜雯有喜了？紛紛留言「還以為是四寶要來了 只能看不能喝」、「暫時不能喝酒？莫非～」、「為什麼只能看不能喝」，但也有網友推測，可能是酒的單價偏高捨不得喝，加上賈靜雯希望修杰楷好好珍惜收藏「超珍貴的禮物啊」、「這瓶真是太有品味了」。

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標題：我的先生 我的先生是一個有點害羞 謹慎 又很ㄍㄧㄥ的人。雖然有點木訥 但 很顧家 他的靈魂很單純 只想黏著孩子陪伴著我們～ 我常常跟孩子說 我們很幸福 家很溫暖💖 我們夫妻最喜歡睡前喝杯酒 聊聊天 今年他生日🎂 我選擇了只能看 暫時不能喝的🥃🤣 當作他的禮物 🎁 讓他好好珍惜收藏 就如同珍惜我們一樣🤣💖 修先生 生日快樂啊🎂 #響30年 #怎麼誰生日都像孩子的生日 #家庭 #姐妹 #夫妻 修杰楷 由賈靜雯AlyssaChia 發佈於 2021年3月7日 星期日

(中時新聞網)