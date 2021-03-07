網美追求的事物，有時候令人匪夷所思，大陸小模還有網美圈，最近流行穿上童裝，代表自己身材相當好，而平價服裝品牌UNIQLO成為苦主，因為更衣室寬敞吸引網美湧進，不少小朋友衣服沾到彩妝、甚至變形，且這些衣服最後大多數只能報銷。

這種刻意穿上小尺寸的衣服，呈現緊身上衣、露出小蠻腰的視覺效果，根據了解，是從知名歐洲服裝品牌《Brandy Melville》帶起的潮流，該品牌服裝特色幾乎都是小尺寸的緊身短上衣，由於「BM」風正流行，而網美們最先鎖定的，就是UNIQLO童裝。

根據外媒報導，UNIQLO員工受訪時，無奈表示確實有不少女顧客，拿許多童裝試穿，其中還有身高至少170公分的女顧客，欲試穿童裝被員工阻止，對此「歪風」，員工說通常會建議女顧客換大一點的尺寸，但也有員工怕被投訴，只能讓她們硬塞童裝。

網美試穿童裝掀起熱議，由於許多衣服因為被大人穿過，因此受到損壞，對此UNIQLO表示，沒有規定成人不准穿童裝，不過希望顧客試穿後，可以維持衣服完整還有衛生，避免影響他人消費權益。

(中時新聞網)