大坑粉4號步道。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

廍子公園。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

清晨中的大坑5-1步道。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

明天就是白色情人節，台中大坑風景區多元特色景點，是戀人熱門旅遊的首選。台中市觀旅局指出，大坑1號到5-1號登山步道，原始相思木棧道依著山稜線及溪流交錯建造，讓許多人慕名前來朝聖，大口呼吸芬多精放鬆身心靈，歡迎大家體驗大坑登山樂趣。

觀旅局長林筱淇表示，有台中後花園稱號的大坑風景區總共有12條登山步道，不同難易度可依照自身體能狀況選擇合適步道攀爬，藉由登山一同共遊，在過程中讓感情加溫創造美好的回憶。

3月是黃花風鈴木盛開綻放的花期，下山後不妨順遊台中市最美黃金公園的大坑廍子公園賞花，盛開滿滿金色花海充滿著浪漫偶像劇氛圍，不僅吸引許多網美及攝影師駐足，也是拍攝情侶照的絕佳景點。

大坑風景區有4座不同特色景觀橋，其中最知名大坑粉紅情人橋，設計師當時以玻璃橋面和光影的設計巧思，使得情人橋在夜晚時可藉由倒影和橋體本身形成了愛心形狀，讓來到這裡遊客沉浸於其中。

觀旅局表示，到大坑除了可以品嚐榮獲米其林必比登的甕仔雞外，也有許多熱門美食及景觀餐廳，還有芋圓、仙草、虱目魚丸及炸粿等平價小吃，晚上逛逛知名的太原觀光夜市後，就近入住大坑溫泉會館泡好湯舒緩一天的疲勞。

(中時 )