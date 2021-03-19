韓國年度話題音樂電影《逐夢練習曲》，18日在首爾舉行媒體試映會。導演梁正雄率領演員EXO成員燦烈、趙達煥，以及音樂總監Eco Bridge共同出席。這也是將在本月29日入伍服役的燦烈，當兵前夕的最後一次公開亮相，燦烈也不忘向粉絲喊話：「入伍前能遇到這麼好的作品，還能讓觀眾看到，真的備感榮幸。我已經做好不會受傷、健康平安回來的準備，我會好好平安歸來！」而隊友D.O.、XIUMIN與世勳，昨也悄悄現身電影院力挺。

燦烈在片中飾演對音樂擁有高度熱誠、卻因為有人群恐懼症，必須躲在箱子裡表演，才得以爆發音樂才華的「智勳」。而他巧遇由趙達煥飾演的音樂製作人「民秀」，2人因此展開一場充滿青春與夢想的音樂之旅。全片不僅可以看到燦烈的精彩演技，他更包辦片中的打鼓、吉他、鋼琴、歌唱場面，甚至還參與音樂製作，展現高超音樂才華；尤其他更將在片中翻唱怪奇比莉（Billie Eilish）、酷玩樂團（Coldplay）、瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）等世界級歌手的近20首人氣名曲，完美滿足觀眾的五感觀影體驗。

對於包辦全片多首歌曲演唱，燦烈表示：「親自演唱的時候，覺得非常有魅力。跟音樂導演一起合作也感到非常愉快，歌詞也很有趣，是在很好的氛圍中進行錄音。」並透露拍攝本片，為他帶來許多音樂上的成長，「因為行程的關係，感覺對樂器愈來愈疏遠，但透過這部電影，感覺又回到從前。由於熱情高漲，讓我在拍攝結束後也持續練習，對音樂更加著迷」，導演也害羞地說之所以會找燦烈主演，「因為我本人就是EXO的粉絲」，並稱「他的Rap、中低音嗓音、自由奔放的創意都吸引了我」，音樂總監Eco Bridge也大讚：「燦烈的中低音非常有魅力！」

而對於自己飾演的角色，他則表示：「事實上，我的個性和這個角色有很大差異，所以剛讀劇本或研究角色的時候，產生許多困難。像是我比較急性子，但角色卻很放鬆。我話很多，但角色卻沉默寡言。不過隨著拍攝過程，我也逐漸融入角色，平常更如同角色般變得沉穩，這種心情的轉變很特別。」趙達煥也謙虛表示：「雖然我年紀大了，但還是很感謝燦烈所特有的溫暖。他做得比我還好，我也在拍攝現場向他學習。」該片4月8日於全台威秀影城上映。

(中時 )