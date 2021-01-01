搖滾天團五月天「好好好想見到你」演唱會昨驚傳有自主健康管理者入場，桃園市長鄭文燦1日受訪時指出，中央疫情指揮中心依照手機軌跡系統發現違規情事後，隨即通知市府前往確認身分，發現確有5位從國外返台的自主健康管理者進入現場嗨唱，衛生局將統一依法開罰，也請五月天所屬相信音樂公司加強宣導，避免類似情事再度發生。

五月天近日舉辦數場「好好好想見到你」演唱會，吸引大批歌迷到場朝聖，其中跨年場選在桃園國際棒球場舉行，豈料唱得正嗨時，觀眾席A2區卻突然出現一陣騷動，甚至有警方、衛生局人員進場將一名歌迷帶走，引發現場民眾一陣恐慌，質疑是否有隔離者硬闖入內，男子被帶走的照片也在地方社團瘋傳。

鄭文燦表示，市府組成的防疫督導小組經中央疫情指揮中心通報，發現青埔棒球場的熱區有自主健康管理的民眾前往，相關人員便在最短時間內將名單上的6位民眾帶回調查，其中有1位位於會場之外，為誤報個案，其餘5位則全在現場嗨唱；鄭說，一部分民眾是算錯自主健康管理時間，另一部分則是不清楚相關規範才會不慎觸法。

鄭文燦指出，目前自主健康管理的名單是由中央統一管理，可手機軌跡系統來確認民眾位置，如果有人違規進入熱區，市府確實可以進行查核，「我們昨天督導小組就是按照這個規定來查核，在最短的時間把歌迷找出來。」

鄭文燦說明，這6位皆從國外回來，都在自主健康管理期間；進入演唱會會場的5位民眾中，有1位設籍台北、桃園，3位設籍台中，由於五月天演唱會採實名制入場，防疫督導小組很快就將名單上的民眾帶回調查，確認身分後，衛生局將依照傳染病防治法規定及情節高低，處1到15萬不等的罰鍰。

至於後續今明兩天的演唱會是否繼續，鄭則說，這由相信音樂公司來說明，市府現已要求相信音樂和歌迷再次宣導，防止再有類似情事發生，強調依照目前執法的能力，一定能在最短的時間將違規者揪出開罰。

依據中央疫情指揮中心規定，民眾在自主健康管理期間，以外出上班、上課，但出門必須將口罩戴緊，避免沒必要的外出，別去有不特定人的場域，聚會、聚餐及出遊都盡量避免。

(中時 )