目前在P.LEAGUE+聯盟苦吞開季3連敗，至今還沒開胡的福爾摩沙台新夢想家球團，7日宣佈台美混血鋒線搖擺人嵐德沃克(Randall Walko)加盟，沃克母親為台灣人並擁有台灣護照，新球季他將以華裔球員身份參與。目前他剛結束14天隔離，等到7天自主健康管理結束才會加入訓練，預計最快可在16日夢想家出戰富邦勇士比賽登場。

沃克現年22歲，身高6呎5吋(約196公分)，今年甫畢業於紐澤西學院，大學時期於NCAA三級出賽，四年平均得分17.6分，其中大三及大四球季平均得分皆突破20分，大四球季先發出賽29場，平均得分更達21.9分，並有6.7籃板與2.4助攻，投籃命中率突破4成5，三分球命中率3成8，整體表現全面。

對於大學畢業便離開從小生長的舒適圈挑戰職業賽事，沃克提到，在求學階段他就以成為職業球員為目標，無論是否來到台灣，投入職業賽場對他而言是意料之中的決定。談到球隊目前的戰況，沃克表示，雖然前幾場比賽他沒有機會參與，不過他都有收看電視轉播。

「我知道目前為止我們處於劣勢，不過我認為球隊整體的搭配與磨合持續進步中，所以我相信我們距離勝利不遠了！」沃克也提到，身為團隊中的年輕人，就是要為團隊帶來活力和激情，他也一定會盡所能的協助球隊，全力取勝。

沃克表示，雖然之前沒有來過台灣，不過因為有部分親戚都在台灣，所以來到這裡一直都是他的人生清單之一，「很幸運能擁有這個非常難得的機會，真的很謝謝球隊，謝謝總經理找到我，讓我能夠透過最愛的籃球與我的家庭建立更深的連結，期待在訓練之餘，也能夠有機會好好探索台灣文化。」

(中時 )